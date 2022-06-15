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CHRIS POLAND — о том, чем он занимался после ухода из MEGADETH



В новом интервью канадскому изданию The Metal Voice бывший гитарист MEGADETH Chris Poland рассказал о том, чем он занимался после ухода из группы в 1987 году:



«После ухода из MEGADETH я с полуночи до 8 утра работал за столиками в [американском ресторане] Denny's". В выходные я убирал столы, и какой-то парень сказал: "Чувак, ты Chris Poland". [Смеётся]. И я ответил: "Да, это я". [Смеётся]. И это было так странно, потому что он смотрел на меня с таким видом: "Чувак, какого чёрта ты здесь делаешь?" А я сказал: "Мне нужно что-то есть. Мне нужно оплачивать счета за квартиру".



Когда я думаю об этом сейчас, это просто безумие, потому что в то время MEGADETH были на вес золота: "Peace Sells" был действительно как поезд. И вот я посреди ночи убираю столы в ресторане Denny's.



У меня случалось подобное, когда я был на пляже со своей девушкой, а по набережной в Венеции шли шестеро парней в футболках MEGADETH. И тогда моя девушка сказала: "Эй, ребята, вы знаете, кто это? Это Chris Poland из MEGADETH". А они ответили: "Ну да. Отвали", и ушли. [Смеётся]. Так что со мной происходили разные странные случаи из-за того, что я когда-то был в этой группе».



На вопрос, не жалеет ли Poland о том, что покинул MEGADETH, он ответил:



«Это должно было случиться. Просто настало время... Начались проблемы. Кто знает, что было бы, если бы я остался в группе? Наверное, хорошо, что я этого не сделал. [Смеётся]. Возможно, наркотики убили бы кого-нибудь, или всех нас. Кто знает?»







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