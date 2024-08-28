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TOM KEIFER: «Музыка витает в воздухе»



TOM KEIFER в интервью Rock 100.5 ответил на вопрос, начал ли он работу над новым материалом:



«Всё в процессе, я думаю. Это всегда так. Музыка витает в воздухе. Песни всегда где-то рядом. Просто нужно ждать, когда тебя посетит вдохновение. Мне нравится быть естественным и ждать, пока появится сильная эмоция или чувство, которое выльется в песню. Я в некотором смысле накапливаю идеи. Я называю их маленькими семенами песен — у меня в голове возникают припевы. Я позволяю им зародиться.



И те, которые я запоминаю, кажутся мне самыми сильными или лучшими, и в конечном итоге именно они и становятся песнями. Так что после "Rise" [предыдущего сольного альбома 2019 года] появилось много идей. Я сохраняю их. Я бы сказал, что альбомы похожи на удар молнии — ты понимаешь, когда ты готов, когда у тебя есть такая возможность, и просто раз — и альбом появляется.



Процесс сочинения — я знаю, это может показаться странным, но это ежедневный процесс, потому что идеи приходят и уходят из твоей головы весь день, и первый вопрос, который задаёт себе автор, это: "Хм, это песня?" И если одна из этих идей действительно зацепила вас, в конце концов вы сочиняете песню. По крайней мере, я работаю именно так».



На вопрос, как он сохраняет все свои музыкальные идеи и записывает ли он мелодии в смартфон, Tom ответил так:



«Обычно я этого не делаю. Я не делал этого в течение многих лет. Время от времени я записываю, если есть что-то, что кажется мне действительно хорошим, и я не могу это запомнить. Но раньше мой естественный процесс фильтрации заключался в том, чтобы ничего не записывать, и на протяжении десятилетий я так и поступал, потому что я решил, что если я забуду идею, значит, она не запоминающаяся. Сейчас, когда я стал немного старше, если мне в голову приходит что-то, что я считаю действительно сильным, и я боюсь, что забуду это, я могу напеть это в телефон. Но я всё равно стараюсь заниматься естественным процессом фильтрации, когда видно, что тебя цепляет. В моём случае это всегда срабатывало. Я слышал, как другие авторы песен говорили, что они тоже так поступают — смотрят, что действительно цепляет. И если мелодия продолжает преследовать меня и возвращаться снова и снова, то, возможно, в ней что-то есть, и я думаю, это наилучший способ».







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