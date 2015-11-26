10 мар 2019



ATROCITY выпускают сингл



26 апреля состоится выход лимитированного 7"-сингла ATROCITY r "Spell Of Blood", включающего одноименную песню из альбома Okkult, а также перезаписанную по случаю тридцатилетия "Blue Blood".















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