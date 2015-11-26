Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвони... 122
*Умер вокалист THE PRODIGY 41
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, мет... 39
*Байопик QUEEN выйдет в Китае без поцелуев Фредди с мужчинами 38
*Вокалист DREAM THEATER: «Металл есть и всегда будет хорошо п... 21
[= ||| все новости группы



*

Atrocity

*



10 мар 2019 : 		 ATROCITY выпускают сингл

18 июл 2018 : 		 Новый альбом ATROCITY попал в германские чарты

30 июн 2018 : 		 Новое видео ATROCITY

4 июн 2018 : 		 Новая песня ATROCITY

28 май 2018 : 		 Фрагмент новой песни ATROCITY

4 май 2018 : 		 Новый альбом ATROCITY выйдет летом

9 мар 2018 : 		 Вокалист ENTOMBED A.D. на новом альбоме ATROCITY

26 ноя 2017 : 		 Заглавный трек из нового EP ATROCITY доступен для прослушивания

9 ноя 2017 : 		 Новый ЕР ATROCITY выйдет зимой

5 ноя 2017 : 		 ATROCITY вернулись на MASSACRE RECORDS

13 сен 2013 : 		 Новое видео ATROCITY

30 апр 2013 : 		 Новое видео ATROCITY

5 апр 2013 : 		 Новая песня ATROCITY

28 мар 2013 : 		 Семплы новых песен ATROCITY

18 мар 2013 : 		 Новая песня ATROCITY

7 мар 2013 : 		 "Werk 80 II " ATROCITY выйдет на виниле

5 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ATROCITY

10 фев 2013 : 		 Новая песня ATROCITY

1 сен 2012 : 		 ATROCITY работают над трилогией "Okkult"

29 мар 2012 : 		 Фрагмент нового DVD ATROCITY

24 мар 2012 : 		 Трейлер нового DVD ATROCITY

19 мар 2012 : 		 Трейлер нового DVD ATROCITY

15 мар 2012 : 		 Трейлер нового DVD ATROCITY

21 фев 2012 : 		 Новый DVD ATROCITY выйдет в марте

13 июл 2010 : 		 ATROCITY - приглашенная вокалистка YASMIN о новом альбоме

29 июн 2010 : 		 Детали нового альбома ATROCITY
Показать далее
| - |
|||| 10 мар 2019

ATROCITY выпускают сингл



*
zoom
*
* *
26 апреля состоится выход лимитированного 7"-сингла ATROCITY r "Spell Of Blood", включающего одноименную песню из альбома Okkult, а также перезаписанную по случаю тридцатилетия "Blue Blood".

ATROCITY To Release "Spell Of Blood" Limited Edition Coloured 7" Single Featuring "Blue Blood" 30th Anniversary Re-Recording






Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 195

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Watain Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом