сегодня



Демонстрационное видео ATROCITY



ATROCITY опубликовали видео, в котором Micki Richter демонстрирует исполнение композиции "Malicious Sukkubus", включённой в альбом "Okkult III".



Трек-лист:



"Desecration Of God"

"Fire Ignites"

"Born To Kill"

"Bleeding For Blasphemy"

"Priest Of Plague"

"Malicious Sukkubus" (feat. Elina Siirala & Zoe Federoff)

"Lycanthropia"

"Faces From Beyond"

"Cypka"

"Teufelsmarsch" (feat. Robse Dahn & Misstiq)







+0 -0



просмотров: 181