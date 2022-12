сегодня



ELINA SIIRALA и ZOE MARIE FEDEROFF в новом видео ATROCITY



ATROCITY выпустят новую работу, получившую название “OKKULT III”, 20 января на Massacre Records. Видео на "Malicious Sukkubus" доступно ниже.



Трек-лист:



CD 1



Desecration Of God

Fire Ignites

Born To Kill

Bleeding For Blasphemy

Priest Of Plague

Malicious Sukkubus (Feat. Elina Siirala & Zoe Federoff)

Lycanthropia

Faces From Beyond

Cypka

Teufelsmarsch (Feat. Robse Dahn & Misstiq)

CD 2



Desecration Of God (Instrumental Version)

Fire Ignites (Instrumental Version)

Born To Kill (Instrumental Version)

Bleeding For Blasphemy (Instrumental Version)

Priest Of Plague (Instrumental Version)

Malicious Sukkubus (Instrumental Version)

Lycanthropia (Instrumental Version)

Faces From Beyond (Instrumental Version)

Cypka (Instrumental Version)

Teufelsmarsch (Instrumental Version)

Ltd. Vinyl LP



A-Side



Desecration Of God

Fire Ignites

Born To Kill

Bleeding For Blasphemy

Priest Of Plague



B-Side



Malicious Sukkubus (Feat. Elina Siirala & Zoe Federoff)

Lycanthropia

Faces From Beyond

Cypka

Teufelsmarsch (Feat. Robse Dahn & Misstiq)











