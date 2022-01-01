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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
*Умер гитарист SOILWORK 11
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Atrocity

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23 сен 2022 : 		 В ATROCITY пришел гитарист. И в LEAVES' EYES

12 янв 2022 : 		 Из ATROCITY ушёл гитарист. И из LEAVES' EYES

26 ноя 2021 : 		 Новый ЕР ATROCITY выйдет зимой

12 авг 2021 : 		 ATROCITY выпускают винил

10 июн 2020 : 		 Переиздание ATROCITY выйдет летом

11 май 2020 : 		 Переиздание ATROCITY

10 апр 2019 : 		 Трейлер нового сингла ATROCITY

10 мар 2019 : 		 ATROCITY выпускают сингл

18 июл 2018 : 		 Новый альбом ATROCITY попал в германские чарты

30 июн 2018 : 		 Новое видео ATROCITY

4 июн 2018 : 		 Новая песня ATROCITY

28 май 2018 : 		 Фрагмент новой песни ATROCITY

4 май 2018 : 		 Новый альбом ATROCITY выйдет летом

9 мар 2018 : 		 Вокалист ENTOMBED A.D. на новом альбоме ATROCITY

26 ноя 2017 : 		 Заглавный трек из нового EP ATROCITY доступен для прослушивания

9 ноя 2017 : 		 Новый ЕР ATROCITY выйдет зимой

5 ноя 2017 : 		 ATROCITY вернулись на MASSACRE RECORDS

13 сен 2013 : 		 Новое видео ATROCITY

30 апр 2013 : 		 Новое видео ATROCITY

5 апр 2013 : 		 Новая песня ATROCITY

28 мар 2013 : 		 Семплы новых песен ATROCITY

18 мар 2013 : 		 Новая песня ATROCITY

7 мар 2013 : 		 "Werk 80 II " ATROCITY выйдет на виниле

5 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ATROCITY

10 фев 2013 : 		 Новая песня ATROCITY

1 сен 2012 : 		 ATROCITY работают над трилогией "Okkult"
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|||| сегодня

В ATROCITY пришел гитарист. И в LEAVES' EYES



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ATROCITY и LEAVES' EYES сообщили, что новым гитаристом группы стал Luc Gebhardt.

LEAVES' EYES And ATROCITY Introduce New Guitarist LUC GEBHARDT




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