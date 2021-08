сегодня



ATROCITY выпускают винил



ATROCITY восьмого октября в честь тридцатилетия выпустят виниловую версию альбома "Hallucinations".



Трек-лист:



Side A:

"Deep In Your Subconscious"

"Life Is A Long And Silent River"

"Fatal Step"

"Hallucinations"



Side B:

"Defeated Intellect"

"Abyss Of Addiction"

"Hold Out (To The End)"

"Last Temptation"







