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Atrocity

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ATROCITY и LEAVES' EYES расстались с гитаристом



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ATROCITY и LEAVES' EYES опубликовали следующее сообщение:

«Дорогие поклонники и друзья, поприветствуйте нашего нового гитариста Florian Ewert в семье Atrocity и Leaves' Eyes. Florian уже выступал вместе с нами на фестивале NADA в Португалии, и это был отличный концерт. Мы хотим поблагодарить нашего товарища Micki за долгие годы игры и гастролей с Atrocity и Leaves' Eyes и желаем ему всего наилучшего в будущем и его новой совместной работе с Eisbrecher!»

Micki: «Дорогие друзья, фанаты и почитатели Leaves' Eyes и Atrocity, после более чем семи лет работы в качестве гитариста и композитора Atrocity и Leaves' Eyes я решил выбрать новый путь. Это решение далось мне нелегко, ведь за это время я пережил много незабываемых моментов и познакомился с замечательными людьми. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и группы на этом пути. Ваша страсть и поддержка всегда мотивировали и вдохновляли нас. Спасибо за прекрасные воспоминания и совместный опыт.

Мой путь продолжается, и я рад объявить, что стану новым гитаристом Eisbrecher. Я с нетерпением жду новых вызовов и музыкальных приключений, которые ждут меня впереди. Я желаю Atrocity и Leaves' Eyes дальнейшего успеха и уверен, что они будут продолжать делать отличную музыку в будущем. Моим преемником на гитаре станет Florian Ewert, исключительный музыкант и просто отличный парень. Мы познакомились несколько лет назад, и я желаю ему всего наилучшего. Я уверен, что он прекрасно справится с этой ролью, так что, пожалуйста, тепло поприветствуйте его. Увидимся на ближайших концертах и мероприятиях! Зажигайте, до скорой встречи!»

Florian Ewert: «Мое первое выступление с Atrocity на NADA Music Fest в Португалии было потрясающим. Играть песни из трилогии Okkult, а также легендарные альбомы Hallucinations & Todessehnsucht вживую с Atrocity было просто великолепно! Я с нетерпением жду возможности сыграть с Leaves' Eyes. В 2007 году я впервые увидел Leaves' Eyes вживую. Я был очень впечатлен работой Tosso и его игрой, которая вдохновила меня. Я очень рад, что стал преемником таких замечательных гитаристов, как Tosso и Micki. Я с нетерпением жду возможности поработать с семьей Leaves' Eyes и Atrocity и встретиться со всеми поклонниками по всему миру!»

ATROCITY And LEAVES' EYES Part Ways With Guitarist MICKI RICHTER, Introduce Replacement FLORIAN EWERT




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