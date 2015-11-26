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GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»
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Новое видео KID ROCK
51
ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ...
36
Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION
33
TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»
29
все новости группы
Atrocity
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http://www.atrocity.de
Myspace:
http://profile.myspace.com/atrocitypage
26 ноя 2021
:
Новый ЕР ATROCITY выйдет зимой
12 авг 2021
:
ATROCITY выпускают винил
10 июн 2020
:
Переиздание ATROCITY выйдет летом
11 май 2020
:
Переиздание ATROCITY
10 апр 2019
:
Трейлер нового сингла ATROCITY
10 мар 2019
:
ATROCITY выпускают сингл
18 июл 2018
:
Новый альбом ATROCITY попал в германские чарты
30 июн 2018
:
Новое видео ATROCITY
4 июн 2018
:
Новая песня ATROCITY
28 май 2018
:
Фрагмент новой песни ATROCITY
4 май 2018
:
Новый альбом ATROCITY выйдет летом
9 мар 2018
:
Вокалист ENTOMBED A.D. на новом альбоме ATROCITY
26 ноя 2017
:
Заглавный трек из нового EP ATROCITY доступен для прослушивания
9 ноя 2017
:
Новый ЕР ATROCITY выйдет зимой
5 ноя 2017
:
ATROCITY вернулись на MASSACRE RECORDS
13 сен 2013
:
Новое видео ATROCITY
30 апр 2013
:
Новое видео ATROCITY
5 апр 2013
:
Новая песня ATROCITY
28 мар 2013
:
Семплы новых песен ATROCITY
18 мар 2013
:
Новая песня ATROCITY
7 мар 2013
:
"Werk 80 II " ATROCITY выйдет на виниле
5 мар 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома ATROCITY
10 фев 2013
:
Новая песня ATROCITY
1 сен 2012
:
ATROCITY работают над трилогией "Okkult"
29 мар 2012
:
Фрагмент нового DVD ATROCITY
24 мар 2012
:
Трейлер нового DVD ATROCITY
19 мар 2012
:
Трейлер нового DVD ATROCITY
15 мар 2012
:
Трейлер нового DVD ATROCITY
21 фев 2012
:
Новый DVD ATROCITY выйдет в марте
13 июл 2010
:
ATROCITY - приглашенная вокалистка YASMIN о новом альбоме
29 июн 2010
:
Детали нового альбома ATROCITY
23 мар 2010
:
Гитарист ATROCITY о новом альбоме
4 янв 2010
:
Смена гитариста в LEAVES' EYES/ATROCITY
28 дек 2009
:
ATROCITY исполнят специальную программу на Wacken Open Air
11 ноя 2009
:
В работе над новым альбомом ATROCITY принимает участие сестра фронтмена
16 мар 2008
:
Новое видео от ATROCITY
3 мар 2008
:
Подробности об лимитированном издании нового альбома ATROCITY
17 янв 2008
:
Барабанщик Nick Barker примкнул к ATROCITY и LEAVES' EYES
7 янв 2008
:
Доступны семплы с нового альбома ATROCITY
24 дек 2007
:
ATROCITY: подробности о новом альбоме
30 ноя 2007
:
ATROCITY ищут нового басиста и барабанщика
4 окт 2007
:
ATROCITY : переиздание альбома "Todessehnsucht"
23 сен 2007
:
На обложке нового альбома ATROCITY будет Dita van Teese
11 сен 2007
:
ATROCITY выпустят новый альбом в феврале
22 мар 2007
:
ATROCITY работают над новым альбомом вместе с Schorndorf Symphony Orchestra
19 окт 2006
:
ATROCITY собирают материал для DVD
28 ноя 2005
:
Сессия автографов музыкантов ATROCITY и LEAVES' EYES
19 июл 2005
:
ALEXANDER KRULL - продюсер года
сегодня
Новый ЕР
ATROCITY
выйдет зимой
ATROCITY выпустят новый ЕР, Unspoken Names (Demo 1991), седьмого января на Massacre Records:
"Sky Turned Red"
"Unspoken Names"
"Defiance"
"A Prison Called Earth"
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).