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Из ATROCITY ушёл гитарист. И из LEAVES' EYES



Thorsten Bauer сообщил о том, что покидает состав ATROCITY и LEAVES' EYES.



«Дорогие поклонники и друзья, после более чем двух десятилетий музыкальных приключений наш хороший друг и коллега по группе Tosso решил покинуть обе группы — Atrocity и Leaves Eyes — в конце 2021 года. С тяжёлым сердцем мы принимаем очень личное решение Tosso. В обеих группах мы провели фантастическое время вместе, участвуя в невероятных концертах по всему миру, создавая и выпуская потрясающую музыку! Мы с гордостью вспоминаем то, чего мы достигли, и от всего сердца желаем нашему другу Tosso всего наилучшего в будущем! Tossi, спасибо большое за то, что подарил нам столько хорошего! Всех благ тебе, и пусть всё будет хорошо в будущем!»



Thorsten Bauer:



«Дорогие поклонники Atrocity и Leaves' Eyes, это нелегко сказать, но я решил отойти от дел Atrocity и Leaves' Eyes. Более половины моей жизни я с удовольствием, честью, страстью и радостью писал музыку и несколько раз гастролировал по всему миру с обеими группами. Я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе, и очень благодарен за бесчисленное количество удивительных впечатлений, полученных в студии и на гастролях по всему миру за последние десятилетия, особенно со всеми нашими фантастическими поклонниками. Я дорожу всеми ими, и они занимают достойное место в моём сердце.



Однако я чувствую, что сейчас самое время закончить эту огромную главу в моей жизни и с нетерпением ждать и принимать новые вещи и вызовы в моей жизни, расти как личность и учиться новому. Чтобы внести ясность: я люблю всех своих братьев и сестёр по группе, и у нас не было никакого негатива или конфликтов. Я принимаю это решение в полном и ясном сознании и чувствую, что сейчас для меня настало правильное время. Я желаю группам всего наилучшего в будущем и благодарю всех наших поклонников, которые сопровождали меня в этом невероятном путешествии!»





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