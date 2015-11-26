Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 83
*С Новым годом! 43
*Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убр... 40
*Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневн... 24
*Drum-cam от MUDVAYNE 19
[= ||| все новости группы



*

Atrocity

*



12 янв 2022 : 		 Из ATROCITY ушёл гитарист. И из LEAVES' EYES

26 ноя 2021 : 		 Новый ЕР ATROCITY выйдет зимой

12 авг 2021 : 		 ATROCITY выпускают винил

10 июн 2020 : 		 Переиздание ATROCITY выйдет летом

11 май 2020 : 		 Переиздание ATROCITY

10 апр 2019 : 		 Трейлер нового сингла ATROCITY

10 мар 2019 : 		 ATROCITY выпускают сингл

18 июл 2018 : 		 Новый альбом ATROCITY попал в германские чарты

30 июн 2018 : 		 Новое видео ATROCITY

4 июн 2018 : 		 Новая песня ATROCITY

28 май 2018 : 		 Фрагмент новой песни ATROCITY

4 май 2018 : 		 Новый альбом ATROCITY выйдет летом

9 мар 2018 : 		 Вокалист ENTOMBED A.D. на новом альбоме ATROCITY

26 ноя 2017 : 		 Заглавный трек из нового EP ATROCITY доступен для прослушивания

9 ноя 2017 : 		 Новый ЕР ATROCITY выйдет зимой

5 ноя 2017 : 		 ATROCITY вернулись на MASSACRE RECORDS

13 сен 2013 : 		 Новое видео ATROCITY

30 апр 2013 : 		 Новое видео ATROCITY

5 апр 2013 : 		 Новая песня ATROCITY

28 мар 2013 : 		 Семплы новых песен ATROCITY

18 мар 2013 : 		 Новая песня ATROCITY

7 мар 2013 : 		 "Werk 80 II " ATROCITY выйдет на виниле

5 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ATROCITY

10 фев 2013 : 		 Новая песня ATROCITY

1 сен 2012 : 		 ATROCITY работают над трилогией "Okkult"

29 мар 2012 : 		 Фрагмент нового DVD ATROCITY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Из ATROCITY ушёл гитарист. И из LEAVES' EYES



*
zoom
*
* *
Thorsten Bauer сообщил о том, что покидает состав ATROCITY и LEAVES' EYES.

«Дорогие поклонники и друзья, после более чем двух десятилетий музыкальных приключений наш хороший друг и коллега по группе Tosso решил покинуть обе группы — Atrocity и Leaves Eyes — в конце 2021 года. С тяжёлым сердцем мы принимаем очень личное решение Tosso. В обеих группах мы провели фантастическое время вместе, участвуя в невероятных концертах по всему миру, создавая и выпуская потрясающую музыку! Мы с гордостью вспоминаем то, чего мы достигли, и от всего сердца желаем нашему другу Tosso всего наилучшего в будущем! Tossi, спасибо большое за то, что подарил нам столько хорошего! Всех благ тебе, и пусть всё будет хорошо в будущем!»

Thorsten Bauer:

«Дорогие поклонники Atrocity и Leaves' Eyes, это нелегко сказать, но я решил отойти от дел Atrocity и Leaves' Eyes. Более половины моей жизни я с удовольствием, честью, страстью и радостью писал музыку и несколько раз гастролировал по всему миру с обеими группами. Я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе, и очень благодарен за бесчисленное количество удивительных впечатлений, полученных в студии и на гастролях по всему миру за последние десятилетия, особенно со всеми нашими фантастическими поклонниками. Я дорожу всеми ими, и они занимают достойное место в моём сердце.

Однако я чувствую, что сейчас самое время закончить эту огромную главу в моей жизни и с нетерпением ждать и принимать новые вещи и вызовы в моей жизни, расти как личность и учиться новому. Чтобы внести ясность: я люблю всех своих братьев и сестёр по группе, и у нас не было никакого негатива или конфликтов. Я принимаю это решение в полном и ясном сознании и чувствую, что сейчас для меня настало правильное время. Я желаю группам всего наилучшего в будущем и благодарю всех наших поклонников, которые сопровождали меня в этом невероятном путешествии!»



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Old Nothing


12 янв 2022, 13:15		ну такто все правильно зделал потому как обе группы гамно полное

gravitgroove


12 янв 2022, 14:39		По большому счету все верно, после “Todessehnsucht” группа скурвилась, хотя “Willenskraft” тоже был неплох.

olly71


12 янв 2022, 15:04		Если музыкантам платят за их музыку значит их музыка кому то нужна и интересна .


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 589

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом