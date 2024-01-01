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Новости
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*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 49
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 39
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 23
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Atrocity

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2 дек 2024 : 		 ATROCITY в Мексике

14 окт 2024 : 		 ATROCITY: 30 лет Blut

21 июн 2024 : 		 ATROCITY и LEAVES' EYES расстались с гитаристом

4 апр 2023 : 		 Демонстрационное видео ATROCITY

2 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео ATROCITY

20 янв 2023 : 		 Новое видео ATROCITY

21 дек 2022 : 		 ELINA SIIRALA и ZOE MARIE FEDEROFF в новом видео ATROCITY

4 дек 2022 : 		 Демонстрационное видео от ATROCITY

3 дек 2022 : 		 Новое видео ATROCITY

8 ноя 2022 : 		 Новое видео ATROCITY

27 окт 2022 : 		 Новое видео ATROCITY

17 окт 2022 : 		 Новая песня ATROCITY

7 окт 2022 : 		 Новый альбом ATROCITY выйдет зимой

23 сен 2022 : 		 В ATROCITY пришел гитарист. И в LEAVES' EYES

12 янв 2022 : 		 Из ATROCITY ушёл гитарист. И из LEAVES' EYES

26 ноя 2021 : 		 Новый ЕР ATROCITY выйдет зимой

12 авг 2021 : 		 ATROCITY выпускают винил

10 июн 2020 : 		 Переиздание ATROCITY выйдет летом

11 май 2020 : 		 Переиздание ATROCITY

10 апр 2019 : 		 Трейлер нового сингла ATROCITY

10 мар 2019 : 		 ATROCITY выпускают сингл

18 июл 2018 : 		 Новый альбом ATROCITY попал в германские чарты

30 июн 2018 : 		 Новое видео ATROCITY

4 июн 2018 : 		 Новая песня ATROCITY

28 май 2018 : 		 Фрагмент новой песни ATROCITY

4 май 2018 : 		 Новый альбом ATROCITY выйдет летом
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|||| 2 дек 2024

ATROCITY в Мексике



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ATROCITY опубликовали видео, рассказывающее о том, как прошло для группы выступление в рамках Mexico Metalfest 2024

ATROCITY Share Mexico Metalfest 2024 Recap Video




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