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Abbath

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15 мар 2019 : 		 Новый альбом ABBATH выйдет в июле

15 ноя 2018 : 		 ABBATH начнут запись в декабре

12 июн 2018 : 		 kING OV HELL ушел из ABBATH

16 апр 2017 : 		 ABBATH ушёл со сцены на норвежском рок-фестивале

24 дек 2016 : 		 Видео полного выступления ABBATH

22 дек 2016 : 		 В продажу поступил снежный шар ABBATH

5 окт 2016 : 		 ABBATH приступил к репетициям

10 июн 2016 : 		 ABBATH плевался огнём в Голландии

2 июн 2016 : 		 Барабанное видео от Козла из ABBATH

15 апр 2016 : 		 ABBATH напился и буянил на концерте в Нью-Йорке

17 мар 2016 : 		 Новое видео ABBATH

13 мар 2016 : 		 ABBATH "осиротел" с кончиной Лемми

17 фев 2016 : 		 Концерты ABBATH в России отменены

29 янв 2016 : 		 Видео с выступления ABBATH

13 янв 2016 : 		 Новый альбом ABBATH доступен для прослушивания

5 янв 2016 : 		 Новая песня ABBATH

21 дек 2015 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от ABBATH

15 дек 2015 : 		 Из ABBATH ушел гитарист

13 дек 2015 : 		 Из ABBATH ушел барабанщик

10 дек 2015 : 		 Новая песня ABBATH

9 дек 2015 : 		 Трек-лист нового альбома ABBATH

11 ноя 2015 : 		 Новая песня ABBATH

14 окт 2015 : 		 ABBATH: «Я чувствовал себя уволенным»

7 окт 2015 : 		 Кавер-версия IMMORTAl от ABBATH

3 окт 2015 : 		 ABBATH перезаписал песню проекта I

28 сен 2015 : 		 Новый сингл ABBATH выйдет в декабре
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|||| 15 мар 2019

Новый альбом ABBATH выйдет в июле



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ABBATH, сольный проект бывшего фронтмена IMMORTAL, выпустит свой второй альбом, получивший название "Outstrider", 5 июля на Season Of Mist. Диск был записан в норвежской студии Dub при поддержке продюсера Endre Kirkesola, который ранее сотрудничал с BLOOD RED THRONE, GREEN CARNATION, SIRENIA, IN VAIN и другими.

Трек-лист:

01. Calm In Ire (Of Hurricane)
02. Bridge Of Spasms
03. The Artifex
04. Harvest Pyre
05. Land Of Khem
06. Outstrider
07. Scythewinder
08. Hecate
09. Pace Till Death (BATHORY cover)



ABBATH To Release 'Outstrider' Album In July






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

father


15 мар 2019, 23:50		Ну наконец-то настоящие и крутые новости!
Ни козла, ни короля Ада в группе больше нет, зато теперь есть какая-то инфернальная тёлка:)

Sw0Rn


16 мар 2019, 00:32		Ееее!! Оутсрайдер!

Dichlofos


16 мар 2019, 01:42		Отличные новости!


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