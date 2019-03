15 мар 2019



Новый альбом ABBATH выйдет в июле



ABBATH, сольный проект бывшего фронтмена IMMORTAL, выпустит свой второй альбом, получивший название "Outstrider", 5 июля на Season Of Mist. Диск был записан в норвежской студии Dub при поддержке продюсера Endre Kirkesola, который ранее сотрудничал с BLOOD RED THRONE, GREEN CARNATION, SIRENIA, IN VAIN и другими.



Трек-лист:



01. Calm In Ire (Of Hurricane)

02. Bridge Of Spasms

03. The Artifex

04. Harvest Pyre

05. Land Of Khem

06. Outstrider

07. Scythewinder

08. Hecate

09. Pace Till Death (BATHORY cover)



















