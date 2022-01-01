Новый альбом ABBATH доступен для прослушивания

" Dread Reaver", новый альбом группы ABBATH, доступен для прослушивания ниже:
01. Acid Haze (04:51)
02. Scarred Core (03:29)
03. Dream Cull (04:15)
04. Myrmidon (04:33)
05. The Deep Unbound (04:05)
06. Septentrion (04:30)
07. Trapped Under Ice (03:59)
08. The Book Of Breath (04:35)
09. Dread Reaver (04:43)
10. Make My Day (04:16)
shakabre
father
Аббата в президенты!
overgrin
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