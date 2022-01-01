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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х» 16
*Новое видео SCORPIONS 14
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Abbath

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28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от ABBATH

3 фев 2022 : 		 Новая песня ABBATH

12 янв 2022 : 		 Новое видео ABBATH

10 фев 2021 : 		 Mia Wallace вернулась в ABBATH

29 янв 2020 : 		 Басистка была вынуждена покинуть состав ABBATH

9 янв 2020 : 		 ABBATH не пьёт уже два месяца

26 ноя 2019 : 		 ABBATH отправился лечиться

14 ноя 2019 : 		 ABBATH отменили остаток южноамериканского тура «из-за проблем со здоровьем»

14 ноя 2019 : 		 Концерт ABBATH в Аргентине закончился провалом

25 сен 2019 : 		 Новое видео ABBATH

2 июл 2019 : 		 Новый альбом ABBATH доступен для прослушивания

22 июн 2019 : 		 ABBATH анонсировали конкурс

3 июн 2019 : 		 Новая песня ABBATH

2 май 2019 : 		 Видео с текстом от ABBATH

10 апр 2019 : 		 Новое видео ABBATH

15 мар 2019 : 		 Новый альбом ABBATH выйдет в июле

15 ноя 2018 : 		 ABBATH начнут запись в декабре

12 июн 2018 : 		 kING OV HELL ушел из ABBATH

16 апр 2017 : 		 ABBATH ушёл со сцены на норвежском рок-фестивале

24 дек 2016 : 		 Видео полного выступления ABBATH

22 дек 2016 : 		 В продажу поступил снежный шар ABBATH

5 окт 2016 : 		 ABBATH приступил к репетициям

10 июн 2016 : 		 ABBATH плевался огнём в Голландии

2 июн 2016 : 		 Барабанное видео от Козла из ABBATH

15 апр 2016 : 		 ABBATH напился и буянил на концерте в Нью-Йорке

17 мар 2016 : 		 Новое видео ABBATH
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|||| 28 фев 2022

Видео с текстом от ABBATH



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The Book Of Breath, новая песня ABBATH, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "Dread Reaver", выходящего 25 марта на Season Of Mist:

01. Acid Haze (04:51)
02. Scarred Core (03:29)
03. Dream Cull (04:15)
04. Myrmidon (04:33)
05. The Deep Unbound (04:05)
06. Septentrion (04:30)
07. Trapped Under Ice (03:59)
08. The Book Of Breath (04:35)
09. Dread Reaver (04:43)
10. Make My Day (04:16)




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