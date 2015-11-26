Новое видео ABBATH

ABBATH, сольный проект бывшего фронтмена IMMORTAL, выпустит свой второй альбом, получивший название "Outstrider", 5 июля на Season Of Mist. Диск был записан в норвежской студии Dub при поддержке продюсера Endre Kirkesola, который ранее сотрудничал с BLOOD RED THRONE, GREEN CARNATION, SIRENIA, IN VAIN и другими.
Трек-лист:
01. Calm In Ire (Of Hurricane)
02. Bridge Of Spasms
03. The Artifex
04. Harvest Pyre
05. Land Of Khem
06. Outstrider
07. Scythewinder
08. Hecate
09. Pace Till Death (BATHORY cover)
Видео на "Harvest Pyre" доступно для просмотра ниже.
Orgik
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).