Новая песня ABBATH



"Dread Reaver", новая песня ABBATH, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "Dread Reaver", выходящего 25 марта на Season Of Mist:



01. Acid Haze (04:51)

02. Scarred Core (03:29)

03. Dream Cull (04:15)

04. Myrmidon (04:33)

05. The Deep Unbound (04:05)

06. Septentrion (04:30)

07. Trapped Under Ice (03:59)

08. The Book Of Breath (04:35)

09. Dread Reaver (04:43)

10. Make My Day (04:16) http://www.abbath.net/







