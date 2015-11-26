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Abbath

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10 фев 2021 : 		 Mia Wallace вернулась в ABBATH

29 янв 2020 : 		 Басистка была вынуждена покинуть состав ABBATH

9 янв 2020 : 		 ABBATH не пьёт уже два месяца

26 ноя 2019 : 		 ABBATH отправился лечиться

14 ноя 2019 : 		 ABBATH отменили остаток южноамериканского тура «из-за проблем со здоровьем»

14 ноя 2019 : 		 Концерт ABBATH в Аргентине закончился провалом

25 сен 2019 : 		 Новое видео ABBATH

2 июл 2019 : 		 Новый альбом ABBATH доступен для прослушивания

22 июн 2019 : 		 ABBATH анонсировали конкурс

3 июн 2019 : 		 Новая песня ABBATH

2 май 2019 : 		 Видео с текстом от ABBATH

10 апр 2019 : 		 Новое видео ABBATH

15 мар 2019 : 		 Новый альбом ABBATH выйдет в июле

15 ноя 2018 : 		 ABBATH начнут запись в декабре

12 июн 2018 : 		 kING OV HELL ушел из ABBATH

16 апр 2017 : 		 ABBATH ушёл со сцены на норвежском рок-фестивале

24 дек 2016 : 		 Видео полного выступления ABBATH

22 дек 2016 : 		 В продажу поступил снежный шар ABBATH

5 окт 2016 : 		 ABBATH приступил к репетициям

10 июн 2016 : 		 ABBATH плевался огнём в Голландии

2 июн 2016 : 		 Барабанное видео от Козла из ABBATH

15 апр 2016 : 		 ABBATH напился и буянил на концерте в Нью-Йорке

17 мар 2016 : 		 Новое видео ABBATH

13 мар 2016 : 		 ABBATH "осиротел" с кончиной Лемми

17 фев 2016 : 		 Концерты ABBATH в России отменены

29 янв 2016 : 		 Видео с выступления ABBATH
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|||| сегодня

Mia Wallace вернулась в ABBATH



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ABBATH в настоящий момент работают над новым альбомом. Также группа сообщила о том, что Mia Wallace вернулась в состав коллектива.



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

father


10 фев 2021, 22:17		Это первая действительно отличная новость в 2021 году!

Petrovich Sexyy


10 фев 2021, 22:26		Ума Турман? Жена Марселоса Уоллеса?

"Мия, еб твою мать, еб мою мать, ты только не помирай"

Хотя это в адрес Аббата уместно.


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