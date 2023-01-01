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*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 31
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*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 22
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Abbath

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6 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ABBATH

23 мар 2022 : 		 Новый альбом ABBATH доступен для прослушивания

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от ABBATH

3 фев 2022 : 		 Новая песня ABBATH

12 янв 2022 : 		 Новое видео ABBATH

10 фев 2021 : 		 Mia Wallace вернулась в ABBATH

29 янв 2020 : 		 Басистка была вынуждена покинуть состав ABBATH

9 янв 2020 : 		 ABBATH не пьёт уже два месяца

26 ноя 2019 : 		 ABBATH отправился лечиться

14 ноя 2019 : 		 ABBATH отменили остаток южноамериканского тура «из-за проблем со здоровьем»

14 ноя 2019 : 		 Концерт ABBATH в Аргентине закончился провалом

25 сен 2019 : 		 Новое видео ABBATH

2 июл 2019 : 		 Новый альбом ABBATH доступен для прослушивания

22 июн 2019 : 		 ABBATH анонсировали конкурс

3 июн 2019 : 		 Новая песня ABBATH

2 май 2019 : 		 Видео с текстом от ABBATH

10 апр 2019 : 		 Новое видео ABBATH

15 мар 2019 : 		 Новый альбом ABBATH выйдет в июле

15 ноя 2018 : 		 ABBATH начнут запись в декабре

12 июн 2018 : 		 kING OV HELL ушел из ABBATH

16 апр 2017 : 		 ABBATH ушёл со сцены на норвежском рок-фестивале

24 дек 2016 : 		 Видео полного выступления ABBATH

22 дек 2016 : 		 В продажу поступил снежный шар ABBATH

5 окт 2016 : 		 ABBATH приступил к репетициям

10 июн 2016 : 		 ABBATH плевался огнём в Голландии

2 июн 2016 : 		 Барабанное видео от Козла из ABBATH
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Профессиональное видео с выступления ABBATH



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Профессиональное видео с выступления ABBATH, которое состоялось в рамках Summer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"To War!"
"The Artifex"
"Dream Cull"
"Battalions" (I)
"Ashes Of The Damned"
"Hecate"
"Dread Reaver"
"Harvest Pyre"
"One By One" (Immortal)
"Winterbane"
"Endless"

ABBATH Live At Summer Breeze 2023; Pro-Shot Video Of Full Set Streaming




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