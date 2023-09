сегодня



Профессиональное видео с выступления ABBATH



Профессиональное видео с выступления ABBATH, которое состоялось в рамках Summer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"To War!"

"The Artifex"

"Dream Cull"

"Battalions" (I)

"Ashes Of The Damned"

"Hecate"

"Dread Reaver"

"Harvest Pyre"

"One By One" (Immortal)

"Winterbane"

"Endless"







