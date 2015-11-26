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ROYAL HUNT на фестивале «Герои мирового рока» в Кемерово!



Каждый новый день приближает нас к долгожданному фестивалю «Герои мирового рока». До мероприятия осталось совсем немного, и пришло время объявить третьего участника — группу Royal Hunt. Коллектив выступит 27 июля 2019 года в Кемерово на рок-фестивале в честь 25-летия компании ЗАО «Стройсервис» — генерального партнера проекта.



Royal Hunt — датская рок-группа с русскими корнями. Основатель и клавишник коллектива Андре (Андрей) Андерсен имеет российское происхождение. Возможно, именно это повлияло на характер музыки группы и ее близость русскому слушателю. Усилив классический метал симфоническими элементами, Royal Hunt стали одними из пионеров progressive metal — жанра, который включает в себя сложные композиции и интригующую технику игры. Сам Андре Андерсен считается одним из лучших клавишников в тяжелой музыке.



Высокий уровень профессионализма музыкантов, успешная тридцатилетняя карьера, миллионы проданных дисков, бесконечные мировые турне, 14 студийных альбомов — Royal Hunt по праву можно считать основателями Royal Rock, ведь именно они определили формат рок-музыки, сочетающий мощные и чистые звуки. В прошлом году группа выпустила альбом Cast in Stone, еще раз доказав всем свою неординарность и верность традициям рок-музыки.

Royal Hunt уже были в нашей стране с концертами, но в Сибири они выступят впервые! Группа порадует гостей фестиваля своими лучшими песнями, которые традиционно сопровождаются выбросом адреналина настоящей рок-музыки. Как оставаться уникальными и создавать невероятно сложные музыкальные композиции вот уже 30 лет? Royal Hunt знают секрет и докажут это своим выступлением в Кемерово. Поверьте, после фестиваля вы будете слушать песни коллектива снова и снова!



Ведущим крупнейшего музыкального события станет неподражаемый Николай Фоменко, который знает толк в heavy metal!



Фестиваль пройдет при поддержке администрации Кемеровской области и города Кемерово.

Увидимся 27 июля на международном фестивале «Герои мирового рока», где для вас выступят Within Temptation, HammerFall и, конечно, Royal Hunt. Будут еще участники!

Никто не устоит перед «Героями мирового рока»!



Следите за новостями в группе фестиваля «Герои мирового рока» ВК, Instagram и на сайте. Участвуйте в конкурсах и розыгрышах. Вас ждут отличные призы и много всего интересного.



Место проведения фестиваля будет сообщено дополнительно. Вход свободный. http://www.royalhunt.com







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