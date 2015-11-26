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Royal Hunt

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23 сен 2021 : 		 Переиздание ROYAL HUNT выйдет осенью

24 июн 2021 : 		 ROYAL HUNT переиздают альбом

20 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ROYAL HUNT

19 ноя 2020 : 		 MATS LEVEN, MARK BOALS на новом альбоме ROYAL HUNT

12 окт 2020 : 		 Винил ROYAL HUNT выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ROYAL HUNT в Кемерове

13 май 2020 : 		 ROYAL HUNT отложили новый альбом

19 ноя 2019 : 		 ROYAL HUNT работают над альбомом

28 мар 2019 : 		 ROYAL HUNT на фестивале «Герои мирового рока» в Кемерово!

15 июл 2018 : 		 Новое видео ROYAL HUNT

10 апр 2018 : 		 ROYAL HUNT готовятся к выступлению

22 мар 2018 : 		 Новое видео ROYAL HUNT

7 фев 2018 : 		 Видео с текстом от ROYAL HUNT

26 апр 2017 : 		 Концертное видео ROYAL HUNT

6 апр 2017 : 		 Концертное видео ROYAL HUNT

16 мар 2017 : 		 Трейлер нового релиза ROYAL HUNT

10 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза ROYAL HUNT

14 фев 2017 : 		 ROYAL HUNT выпускают новый концертный релиз

18 фев 2016 : 		 Фрагмент нового DVD ROYAL HUNT

29 янв 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза ROYAL HUNT

23 дек 2015 : 		 Концертный альбом ROYAL HUNT выйдет в марте

13 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от ROYAL HUNT

27 июл 2015 : 		 Новая песня ROYAL HUNT

10 июл 2015 : 		 Новая песня ROYAL HUNT

16 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROYAL HUNT

19 май 2015 : 		 ROYAL HUNT нашли барабанщика
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Переиздание ROYAL HUNT выйдет осенью



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29 октября состоится выход переиздания дебютного альбома ROYAL HUNT, дополненное пятью бонус-треками, редкими фотографиями и рассказом о создании пластинки, написанным André Andersen'ом.

ROYAL HUNT вЂ“ Land Of Broken Hearts CollectorвЂ™s Edition Due In October
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