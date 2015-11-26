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Переиздание ROYAL HUNT выйдет осенью



29 октября состоится выход переиздания дебютного альбома ROYAL HUNT, дополненное пятью бонус-треками, редкими фотографиями и рассказом о создании пластинки, написанным André Andersen'ом.

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