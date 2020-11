сегодня



MATS LEVEN, MARK BOALS на новом альбоме ROYAL HUNT



ROYAL HUNT выпустят новый концептуальный альбом, получивший название Dystopia, девятого декабря на King Records (Japan/SE Asia) и 18 декабря на NorthPoint Productions (Europe/N & S America). В качестве гостей в записи материала принимали участие Mats Leven (Candlemass, TSO, Skyblood), Mark Boals (Yngwie Malmsteen, Ring Of Fire), Henrik Brockman (Royal Hunt, Evil Masquerade, N'Tribe), Kenny Lubcke (Narita, Zoser Mez) и Alexandra Andersen (Royal Hunt, JSP). Альбом будет доступен на CD, виниле и разных делюкс-изданиях, доступных на официальном сайте коллектива.



Трек-лист:



"Inception ℉451"

"Burn"

"The Art Of Dying"

"I Used To Walk Alone"

"The Eye Of Oblivion "

"Hound Of The Damned"

"The Missing Page" (Intermission I)

"Black Butterflies"

"Snake Eyes"

"Midway" (Intermission II)







+0 -0



просмотров: 274