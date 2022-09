сегодня



MATS LEVÉN на новом альбоме ROYAL HUNT



MATS LEVÉN принял участие в записи нового альбома ROYAL HUNT Dystopia - Part II, выход которого намечен на 26 октября на King Records (Japan/SE Asia) и 28 октября на NorthPoint Productions (EU/N & S America):



"Midway (Resumption)"

"Thorn In My Heart"

"The Key Of Insanity"

"Live Another Day"

"The Purge"

"One More Shot"

"Scream Of Anger" ("Hit And Run" / "The Thrill Of The Chase")

"Left In The Wind"

"Resurrection F451"







