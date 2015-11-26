ROYAL HUNT завершили сочинение

«Дорогие друзья! Сочинение песен для "Dystopia. Part 2" завершено: по мере развития сюжета материал стал немного более агрессивным, но достаточно динамичным, оставляя место для нескольких экспериментов время от времени. Очевидно, что поскольку сюжет включает в себя несколько новых персонажей, список приглашённых гостей также должен быть довольно любопытным. Оставайтесь с нами, мы будем держать вас в курсе».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).