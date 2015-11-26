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все новости группы
Royal Hunt
Дания
Melodic Metal
Progressive Metal
http://www.royalhunt.com
Myspace:
http://www.myspace.com/royalhuntmusic
Facebook:
https://www.facebook.com/royalhunt
12 окт 2020
:
Винил ROYAL HUNT выйдет осенью
14 сен 2020
:
Профессиональное видео полного выступления ROYAL HUNT в Кемерове
13 май 2020
:
ROYAL HUNT отложили новый альбом
19 ноя 2019
:
ROYAL HUNT работают над альбомом
28 мар 2019
:
ROYAL HUNT на фестивале «Герои мирового рока» в Кемерово!
15 июл 2018
:
Новое видео ROYAL HUNT
10 апр 2018
:
ROYAL HUNT готовятся к выступлению
22 мар 2018
:
Новое видео ROYAL HUNT
7 фев 2018
:
Видео с текстом от ROYAL HUNT
26 апр 2017
:
Концертное видео ROYAL HUNT
6 апр 2017
:
Концертное видео ROYAL HUNT
16 мар 2017
:
Трейлер нового релиза ROYAL HUNT
10 мар 2017
:
Обложка и трек-лист нового релиза ROYAL HUNT
14 фев 2017
:
ROYAL HUNT выпускают новый концертный релиз
18 фев 2016
:
Фрагмент нового DVD ROYAL HUNT
29 янв 2016
:
Обложка и трек-лист нового релиза ROYAL HUNT
23 дек 2015
:
Концертный альбом ROYAL HUNT выйдет в марте
13 ноя 2015
:
Видео с текстом от ROYAL HUNT
27 июл 2015
:
Новая песня ROYAL HUNT
10 июл 2015
:
Новая песня ROYAL HUNT
16 июн 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома ROYAL HUNT
19 май 2015
:
ROYAL HUNT нашли барабанщика
14 апр 2015
:
ROYAL HUNT завершили сочинение
29 ноя 2013
:
Видео с текстом от ROYAL HUNT
14 ноя 2013
:
Семплы новых песен ROYAL HUNT
1 окт 2013
:
Подробности нового альбома ROYAL HUNT
27 сен 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома ROYAL HUNT
9 сен 2013
:
Видео из студии ROYAL HUNT
13 авг 2013
:
ROYAL HUNT завершили сочинение материала
25 апр 2013
:
Новый альбом ROYAL HUNT выйдет осенью
4 янв 2013
:
ROYAL HUNT о ближайших планах
16 ноя 2012
:
Реклама юбилейного альбома ROYAL HUNT
5 ноя 2012
:
Семпл новой песни ROYAL HUNT
25 окт 2012
:
Трек-лист юбилейного релиза ROYAL HUNT
21 окт 2012
:
Юбилейный сборник ROYAL HUNT
10 май 2012
:
Meet’n’Greet с ROYAL HUNT
30 апр 2012
:
Видео с выступления ROYAL HUNT
20 апр 2012
:
Выступить на одной сцене c ROYAL HUNT... мечта или реальность?
31 дек 2011
:
Новое видео ROYAL HUNT
29 ноя 2011
:
ROYAL HUNT: видео из студии
21 ноя 2011
:
ROYAL HUNT: видео из студии
8 ноя 2011
:
ROYAL HUNT: видео из студии
2 ноя 2011
:
Семпл нового сингла ROYAL HUNT
31 окт 2011
:
ROYAL HUNT: видео из студии
25 окт 2011
:
ROYAL HUNT: видео из студии
20 окт 2011
:
Тизер нового DVD ROYAL HUNT
12 окт 2011
:
Детали нового альбома ROYAL HUNT
8 окт 2011
:
Обложка нового альбома ROYAL HUNT
26 сен 2011
:
Название нового альбома ROYAL HUNT
1 сен 2011
:
ROYAL HUNT готовы к студийной работе
21 мар 2011
:
Альбом ROYAL HUNT доступен на виниле
25 фев 2011
:
ROYAL HUNT предлагают выбрать сет-лист
4 фев 2011
:
D.C. COOPER вернулся в ROYAL HUNT
1 янв 2011
:
Видео с выступления ROYAL HUNT на ProgPower X
24 май 2010
:
ROYAL HUNT о смерти DIO
18 апр 2010
:
Новая песня ROYAL HUNT
2 апр 2010
:
ROYAL HUNT заключил соглашение со Scarlet Records
8 фев 2010
:
Новая песня ROYAL HUNT
8 янв 2010
:
Новый альбом ROYAL HUNT выйдет в январе...
4 янв 2010
:
Обложка нового альбома ROYAL HUNT
31 дек 2009
:
Навзание и трек-лист нового альбома ROYAL HUNT
28 ноя 2009
:
Последние новости от ROYAL HUNT
27 окт 2009
:
ROYAL HUNT завершили запись вокала
29 июл 2009
:
ROYAL HUNT завершили запись клавиш
11 июл 2009
:
ROYAL HUNT завершили запись гитар для нового альбома
26 май 2009
:
ROYAL HUNT завершили запись ударных для нового альбома
20 май 2008
:
Автограф-сессия ROYAL HUNT
16 апр 2008
:
Andre Andersen написал музыку к российскому сериалу
3 мар 2008
:
Бэк-каталог ROYAL HUNT будет переиздан
25 фев 2008
:
Доступна видео-презентация нового альбома ROYAL HUNT
14 дек 2007
:
Mark Boals стал новым вокалистом ROYAL HUNT
12 ноя 2007
:
ROYAL HUNT заканчивают работу над новым альбомом
16 апр 2007
:
ROYAL HUNT завершили процесс написания песен к новому альбому
18 мар 2007
:
John West покинул ROYAL HUNT
22 фев 2007
:
Автограф-сессия ROYAL HUNT
13 фев 2007
:
Автограф-сессия ROYAL HUNT в Санкт-Петербурге
3 янв 2007
:
ROYAL HUNT запишут новый альбом летом
4 окт 2006
:
ROYAL HUNT: Сэмплы с нового концертника в сети
9 янв 2006
:
ROYAL HUNT выпустят концертный DVD весной
24 окт 2005
:
ROYAL HUNT: концерт в Москве отменен
28 июл 2005
:
Новый басист у ROYAL HUNT
22 июн 2005
:
Лидер ROYAL HUNT посетит Москву
12 окт 2020
Винил
ROYAL HUNT
выйдет осенью
ROYAL HUNT в конце ноября выпустят специальное виниловое издание альбома "Clown In The Mirror" усилиями Night Of The Vinyl Dead.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).