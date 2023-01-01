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Последний альбом ROYAL HUNT выйдет на виниле



ROYAL HUNT сообщили о том, что наконец-то получили "правильную версию" последнего студийного альбома, Dystopia - Part II, на виниле, после того как потратили год на ожидание первого варианта, пришедшего с "дефективными" обложками.







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