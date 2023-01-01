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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 82
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
*Новое видео DORO 24
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Royal Hunt

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25 дек 2023 : 		 Последний альбом ROYAL HUNT выйдет на виниле

15 авг 2023 : 		 Новое видео ROYAL HUNT

2 дек 2022 : 		 Новое видео ROYAL HUNT

22 сен 2022 : 		 MATS LEVÉN на новом альбоме ROYAL HUNT

19 июл 2022 : 		 Новый альбом ROYAL HUNT выйдет осенью

5 окт 2021 : 		 ROYAL HUNT завершили сочинение

23 сен 2021 : 		 Переиздание ROYAL HUNT выйдет осенью

24 июн 2021 : 		 ROYAL HUNT переиздают альбом

20 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ROYAL HUNT

19 ноя 2020 : 		 MATS LEVEN, MARK BOALS на новом альбоме ROYAL HUNT

12 окт 2020 : 		 Винил ROYAL HUNT выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ROYAL HUNT в Кемерове

13 май 2020 : 		 ROYAL HUNT отложили новый альбом

19 ноя 2019 : 		 ROYAL HUNT работают над альбомом

28 мар 2019 : 		 ROYAL HUNT на фестивале «Герои мирового рока» в Кемерово!

15 июл 2018 : 		 Новое видео ROYAL HUNT

10 апр 2018 : 		 ROYAL HUNT готовятся к выступлению

22 мар 2018 : 		 Новое видео ROYAL HUNT

7 фев 2018 : 		 Видео с текстом от ROYAL HUNT

26 апр 2017 : 		 Концертное видео ROYAL HUNT

6 апр 2017 : 		 Концертное видео ROYAL HUNT

16 мар 2017 : 		 Трейлер нового релиза ROYAL HUNT

10 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза ROYAL HUNT

14 фев 2017 : 		 ROYAL HUNT выпускают новый концертный релиз

18 фев 2016 : 		 Фрагмент нового DVD ROYAL HUNT

29 янв 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза ROYAL HUNT
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Последний альбом ROYAL HUNT выйдет на виниле



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ROYAL HUNT сообщили о том, что наконец-то получили "правильную версию" последнего студийного альбома, Dystopia - Part II, на виниле, после того как потратили год на ожидание первого варианта, пришедшего с "дефективными" обложками.

ROYAL HUNT Announce Double Vinyl Release Of Dystopia - Part II




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