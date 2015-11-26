Профессиональное видео полного выступления ROYAL HUNT в Кемерове
Очередной интересный видео-релиз от фестиваля «Герои Мирового рока». На сей раз, сибиряки представили запись выступления датской группы Royal Hunt.
Выступление на фестивале стало не только единственным сетом группы в 2019 году, но и в принципе последним на сегодняшний день появлением коллектива на публике. Осенью 2019-го музыканты приступили к записи нового альбома "Clown In The Mirror", работа над которым была отложена из-за эпидемии коронавируса.
Фестиваль «Герои мирового рока» проходил в июне 2018 в Новокузнецке и июле 2019 в Кемерово. Инициатором и спонсором проекта выступила угольная компания «Стройсервис», а организацией занималась петербургская компания NCA. В 2019 году фестиваль собрал более 112 000 зрителей, став одним из крупнейших массовых мероприятий в регионе. В 2020-м году фестиваль не состоялся в связи с пандемией.
Устроителями фестиваля была подготовлена видео-версия концерта, в настоящий момент опубликованы сеты групп Hammerfall и Accept, а в ближайшее время запланировал релиз видео Within Temptation.
Сет-лист выступления:
01. Last Goodbye
02. Wasted Time
03. Tearing Down the World
04. Half Past Loneliness
05. The Last Soul Alive
06. Until the Day
07. Cold City Lights
08. Message to God
09. A Life to Die For
10. Fistful of Misery
11. Epilogue
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