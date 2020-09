14 сен 2020



Профессиональное видео полного выступления ROYAL HUNT в Кемерове



Очередной интересный видео-релиз от фестиваля «Герои Мирового рока». На сей раз, сибиряки представили запись выступления датской группы Royal Hunt.



Выступление на фестивале стало не только единственным сетом группы в 2019 году, но и в принципе последним на сегодняшний день появлением коллектива на публике. Осенью 2019-го музыканты приступили к записи нового альбома "Clown In The Mirror", работа над которым была отложена из-за эпидемии коронавируса.



Фестиваль «Герои мирового рока» проходил в июне 2018 в Новокузнецке и июле 2019 в Кемерово. Инициатором и спонсором проекта выступила угольная компания «Стройсервис», а организацией занималась петербургская компания NCA. В 2019 году фестиваль собрал более 112 000 зрителей, став одним из крупнейших массовых мероприятий в регионе. В 2020-м году фестиваль не состоялся в связи с пандемией.



Устроителями фестиваля была подготовлена видео-версия концерта, в настоящий момент опубликованы сеты групп Hammerfall и Accept, а в ближайшее время запланировал релиз видео Within Temptation.



Сет-лист выступления:



01. Last Goodbye

02. Wasted Time

03. Tearing Down the World

04. Half Past Loneliness

05. The Last Soul Alive

06. Until the Day

07. Cold City Lights

08. Message to God

09. A Life to Die For

10. Fistful of Misery

11. Epilogue http://www.royalhunt.com







