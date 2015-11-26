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Royal Hunt

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14 сен 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ROYAL HUNT в Кемерове

13 май 2020 : 		 ROYAL HUNT отложили новый альбом

19 ноя 2019 : 		 ROYAL HUNT работают над альбомом

28 мар 2019 : 		 ROYAL HUNT на фестивале «Герои мирового рока» в Кемерово!

15 июл 2018 : 		 Новое видео ROYAL HUNT

10 апр 2018 : 		 ROYAL HUNT готовятся к выступлению

22 мар 2018 : 		 Новое видео ROYAL HUNT

7 фев 2018 : 		 Видео с текстом от ROYAL HUNT

26 апр 2017 : 		 Концертное видео ROYAL HUNT

6 апр 2017 : 		 Концертное видео ROYAL HUNT

16 мар 2017 : 		 Трейлер нового релиза ROYAL HUNT

10 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза ROYAL HUNT

14 фев 2017 : 		 ROYAL HUNT выпускают новый концертный релиз

18 фев 2016 : 		 Фрагмент нового DVD ROYAL HUNT

29 янв 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза ROYAL HUNT

23 дек 2015 : 		 Концертный альбом ROYAL HUNT выйдет в марте

13 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от ROYAL HUNT

27 июл 2015 : 		 Новая песня ROYAL HUNT

10 июл 2015 : 		 Новая песня ROYAL HUNT

16 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROYAL HUNT

19 май 2015 : 		 ROYAL HUNT нашли барабанщика

14 апр 2015 : 		 ROYAL HUNT завершили сочинение

29 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от ROYAL HUNT

14 ноя 2013 : 		 Семплы новых песен ROYAL HUNT

1 окт 2013 : 		 Подробности нового альбома ROYAL HUNT

27 сен 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROYAL HUNT
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|||| 14 сен 2020

Профессиональное видео полного выступления ROYAL HUNT в Кемерове



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Очередной интересный видео-релиз от фестиваля «Герои Мирового рока». На сей раз, сибиряки представили запись выступления датской группы Royal Hunt.

Выступление на фестивале стало не только единственным сетом группы в 2019 году, но и в принципе последним на сегодняшний день появлением коллектива на публике. Осенью 2019-го музыканты приступили к записи нового альбома "Clown In The Mirror", работа над которым была отложена из-за эпидемии коронавируса.

Фестиваль «Герои мирового рока» проходил в июне 2018 в Новокузнецке и июле 2019 в Кемерово. Инициатором и спонсором проекта выступила угольная компания «Стройсервис», а организацией занималась петербургская компания NCA. В 2019 году фестиваль собрал более 112 000 зрителей, став одним из крупнейших массовых мероприятий в регионе. В 2020-м году фестиваль не состоялся в связи с пандемией.

Устроителями фестиваля была подготовлена видео-версия концерта, в настоящий момент опубликованы сеты групп Hammerfall и Accept, а в ближайшее время запланировал релиз видео Within Temptation.

Сет-лист выступления:

01. Last Goodbye
02. Wasted Time
03. Tearing Down the World
04. Half Past Loneliness
05. The Last Soul Alive
06. Until the Day
07. Cold City Lights
08. Message to God
09. A Life to Die For
10. Fistful of Misery
11. Epilogue



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