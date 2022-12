сегодня



Новое видео ROYAL HUNT



"Live Another Day", новое видео группы ROYAL HUNT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Dystopia - Part II:



"Midway (Resumption)"

"Thorn In My Heart"

"The Key Of Insanity"

"Live Another Day"

"The Purge"

"One More Shot"

"Scream Of Anger" A) "Hit And Run" B) "The Thrill Of The Chase"

"Left In The Wind"

"Resurrection F451"







