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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
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Axel Rudi Pell

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7 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления AXEL RUDI PELL

22 май 2024 : 		 Новое видео AXEL RUDI PELL

4 апр 2024 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

2 мар 2024 : 		 AXEL RUDI PELL выпустит летом новый альбом

1 апр 2023 : 		 Визуальный ряд от AXEL RUDI PELL

24 фев 2023 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

8 апр 2022 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

25 мар 2022 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

18 фев 2022 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

1 фев 2022 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

3 ноя 2021 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

23 июл 2021 : 		 Кавер-версия хита Тома Джонса от AXEL RUDI PELL

28 июн 2021 : 		 Кавер-версия SAMMY HAGAR от AXEL RUDI PELL

13 май 2021 : 		 Новый релиз AXEL RUDI PELL выйдет летом

20 июн 2020 : 		 Новое видео AXEL RUDI PELL

28 мар 2020 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

22 фев 2020 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

6 фев 2020 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

28 апр 2019 : 		 Новое концертное видео AXEL RUDI PELL

8 апр 2019 : 		 Концертный релиз AXEL RUDI PELL выйдет летом

8 янв 2019 : 		 AXEL RUDI PELL выпустит особый альбом

5 окт 2018 : 		 Вокалист HARDLINE и AXEL RUDI PELL выпустит сольный альбом

29 сен 2018 : 		 Новый сингл AXEL RUDI PELL

5 апр 2018 : 		 Успехи в чартах AXEL RUDI PELL

22 мар 2018 : 		 Тизер нового альбома AXEL RUDI PELL

12 янв 2018 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной
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Профессиональное видео с выступления AXEL RUDI PELL



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Профессиональное видео с выступления AXEL RUDI PELL, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2024, доступно для просмотра ниже.

AXEL RUDI PELL Live At Wacken Open Air 2024; Pro-Shot Video Released




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