Новое видео AXEL RUDI PELL



"Darkest Hour", новое видео группы AXEL RUDI PELL, доступно ниже. Этот трек взят из альбома Risen Symbol, выход которого запланирован на 14 июня:



"The Resurrection" (Intro)

"Forever Strong"

"Guardian Angel"

"Immigrant Song"

"Darkest Hour"

"Ankhaia"

"Hell's On Fire"

"Crying In Pain"

"Right On Track"

"Taken By Storm" http://www.axel-rudi-pell.de







