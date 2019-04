сегодня



Новое видео PAUL GILBERT



"Things Can Walk To You", новое видео группы PAUL GILBERT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Behold Electric Guitar", выходящего 17 мая на Music Theories.



Трек-лист:



01. Havin' It

02. I Own A Building

03. Everywhere That Mary Went

04. Love Is The Saddest Thing

05. Sir, You Need To Calm Down

06. Let That Battery Die

07. Blues For Rabbit

08. Every Snare Drum

09. A Snake Just Bit My Toe

10. I Love My Lawnmower

11. A Herd Of Turtles

12. Things Can Walk To You























+0 -0









просмотров: 183