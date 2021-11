сегодня



Новое видео PAUL GILBERT



“I Saw Three Ships”, новое видео PAUL'a GILBERT'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "'TWAS", выходящего 26 ноября на The Players Club / Mascot Label Group.



Трек-лист:



"Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!"

"Frosty the Snowman"

"Hark! The Herald Angels Sing"

"The Christmas Song"

"Rudolph the Red-Nosed Reindeer"

"I Saw Three Ships"

"Every Christmas Has Love"

"Three Strings for Christmas"

"Have Yourself a Merry Little Christmas"

"We Wish You a Merry Christmas"

"Silver Bells"

"Winter Wonderland"







