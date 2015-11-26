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Paul Gilbert

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|||| сегодня

PAUL GILBERT: «Помню, жили мы как-то с Satchel’ом...»



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В ходе разговора с журналистом издания Ultimate Guitar Justin’ом Beckner’ом легендарный гитарист Paul Gilbert (Mr. Big, Racer X) вспомнил, как в далёком прошлом давал уроки молодому Brian’у Patrick’у Carroll’у, впоследствии прославившемуся под сценическим именем Buckethead; а также о том, как его соседом по комнате был молодой Russ Parish, получивший известность в составе группы Steel Panther под псевдонимом Satchel. Ниже приведён фрагмент их беседы.

Мы разговаривали недавно с Satchel’ом. Мне рассказали, что вы жили вместе какое-то время. Каков он был как гитарист и как сосед по комнате в то время?

«О, знаешь, думаю, я буду называть его Satchel, ведь это его официальное имя. Он был студентом GIT. В общем, он пришёл, отлично играл и был забавным парнем. Я всё время разъезжал по гастролям с Mr. Big, и он следил за моим домом, так что фактически являлся моим соседом. Я вернулся домой после трёхмесячного тура и сказал ему, что он может пользоваться моим студийным оборудованием, если хочет. Тогда он сделал демо-записи, которые были очень хороши. Я его спросил: "Что это ты сотворил? Мои демки и близко так не звучат. Ты же здесь их записывал". Когда я делаю демо, это звучит дерьмово, а у него – словно первый альбом Boston. А он ответил: "Я просто поработал". И тут я осознал: если он, используя моё оборудование, создает демо такого качества, следует и мне побольше труда вкладывать в подготовку демо-записей.

Я относился к демо-записям как к черновикам, а Russ реально тратил время и записывал красиво звучащие демо. В итоге мы сколотили кавер-группу для забавы. Иногда он играл на басу, а я на гитаре, потом мы менялись. Мы разучили множество песен. Мы назначали концерт через неделю и пытались выучить 25 песен к этой дате. У нас получалось, и мы отлично проводили время. Здорово было тусоваться с музыкантами, и Russ просто выдающийся... То есть, Satchel, простите!»

MR. BIG Guitarist PAUL GILBERT Looks Back On Teaching BUCKETHEAD, Having STEEL PANTHER Guitarist SATCHEL As A Roommate



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

hansi_hrb


22 авг 2020, 11:32		первый бостон норм, что ты городишь дядя

Red One


22 авг 2020, 12:50		Я бы про Бакетхеда почитал лучше

hancy hrb:
ты адекват ваще, вася? Он говорит про альбом Бостон как высокий уровень

hansi_hrb


22 авг 2020, 13:05		ты адекват ваще, вася?

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прочел по диагонали, с кем не бывает. Как будто ты василечек красненький не ошибаешься никогда.


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