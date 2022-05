сегодня



Видео полного выступления PAUL GILBERT



Видео полного выступления PAUL'a GILBERT'a, которое состоялось в рамках Dallas International Guitar Festival, Dallas, TX, первого мая, доступно ниже.



Сет-лист:



"Green Tinted Sixties Mind"

"Blues for Rabbit"

"Argument About Fleetwood Mac"

"Scarified"

"Stairway to Heaven"

"Peace of Mind"

"Just Like A Technical Difficulty"

"Last Child"

"Boogie Medley"

"Daydream about Rocky"

"Hello North Dakota"

"Rock Me Baby"

"Highway Chile"







