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Paul Gilbert

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PAUL GILBERT исполняет трек RAINBOW



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Седьмого апреля PAUL GILBERT на Music Theories Recordings/Mascot Label Group выпустит "The Dio Album", включающий в себя переработку композиций Ронни Джеймса Дио. Фрагмент из этого релиза, "Man On The Silver Mountain", доступен ниже.

Трек-лист:

01. Neon Knights
02. Kill The King
03. Stand Up And Shout
04. Country Girl
05. Man On The Silver Mountain
06. Holy Diver
07. Heaven And Hell
08. Long Live Rock 'N' Roll
09. Lady Evil
10. Don't Talk To Strangers
11. Starstruck
12. The Last In Line




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24 мар 2023
o
overgrin
Н-дааа ссука,как интересно слушать гитариста,который действительно понимает,чт о такое гитара,а не этих соплежуев 70-х

просмотров: 172

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