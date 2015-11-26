4 окт 2021



PAUL GILBERT джемует с гитаристом DRAGONFORCE



Видео записи стрима по сбору средств на лечение Jason'a Becker'a с джема PAUL GILBERT и гитариста DRAGONFORCE Herman Li, доступно для просмотра ниже.

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