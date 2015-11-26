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все новости группы
Paul Gilbert
США
Heavy Metal
http://www.paulgilbert.com
Myspace:
http://www.myspace.com/paulgilbert
Facebook:
https://www.facebook.com/paulgilbertmusic
4 окт 2021
:
PAUL GILBERT джемует с гитаристом DRAGONFORCE
4 июн 2021
:
Новое видео PAUL GILBERT
15 апр 2021
:
Новая композиция PAUL GILBERT
15 мар 2021
:
Новое видео PAUL GILBERT
22 авг 2020
:
PAUL GILBERT: «Помню, жили мы как-то с Satchel’ом...»
21 янв 2020
:
PAUL GILBERT и STEVE MORSE исполнили классику LED ZEPPELIN
21 май 2019
:
Новое видео PAUL GILBERT
18 апр 2019
:
Новое видео PAUL GILBERT
23 мар 2019
:
Гитарист MR. BIG выпустит новый альбом в мае
9 ноя 2016
:
Видеоприветствие PAUL GILBERT для российских фэнов
22 авг 2016
:
PAUL GILBERT, ANDY TIMMONS, RON "BUMBLEFOOT" THAL исполняют KISS
27 май 2016
:
Сэмплы новых песен PAUL GILBERT
27 май 2016
:
Сэмпл новой песни PAUL GILBERT
26 май 2016
:
Сэмпл новой песни PAUL GILBERT
25 май 2016
:
Сэмпл новой песни PAUL GILBERT
23 май 2016
:
Сэмпл новой песни PAUL GILBERT
20 май 2016
:
Сэмпл новой песни PAUL GILBERT
19 май 2016
:
Сэмпл новой песни PAUL GILBERT
3 май 2016
:
Новое видео PAUL GILBERT
21 мар 2016
:
PAUL GILBERT выпустит новый сольник в мае
26 ноя 2012
:
Новое видео PAUL GILBERT
20 сен 2012
:
PAUL GILBERT выпустит обучающий DVD вместе с японской версией нового альбома
12 сен 2012
:
Детали нового альбома PAUL'а GILBERT'а
27 ноя 2007
:
PAUL GILBERT работает над новым инструментальным альбомом
12 июл 2007
:
PAUL GILBERT: Новая DVD-инструкция по игре на гитаре
5 июл 2006
:
PAUL GILBERT: Новый инструментальный диск в августе
4 окт 2021
PAUL GILBERT
джемует с гитаристом DRAGONFORCE
Видео записи стрима по сбору средств на лечение Jason'a Becker'a с джема PAUL GILBERT и гитариста DRAGONFORCE Herman Li, доступно для просмотра ниже.
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overgrin
4 окт 2021, 22:20
Приятно посмотреть на Убойную игру
По сравнению с "вознёй" по грифу .
Как же Ли на концерте играет,если тут ........так
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просмотров: 315
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overgrin
По сравнению с "вознёй" по грифу .
Как же Ли на концерте играет,если тут ........так
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).