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Paul Gilbert

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4 окт 2021 : 		 PAUL GILBERT джемует с гитаристом DRAGONFORCE

4 июн 2021 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

15 апр 2021 : 		 Новая композиция PAUL GILBERT

15 мар 2021 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

22 авг 2020 : 		 PAUL GILBERT: «Помню, жили мы как-то с Satchel’ом...»

21 янв 2020 : 		 PAUL GILBERT и STEVE MORSE исполнили классику LED ZEPPELIN

21 май 2019 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

18 апр 2019 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

23 мар 2019 : 		 Гитарист MR. BIG выпустит новый альбом в мае

9 ноя 2016 : 		 Видеоприветствие PAUL GILBERT для российских фэнов

22 авг 2016 : 		 PAUL GILBERT, ANDY TIMMONS, RON "BUMBLEFOOT" THAL исполняют KISS

27 май 2016 : 		 Сэмплы новых песен PAUL GILBERT

27 май 2016 : 		 Сэмпл новой песни PAUL GILBERT

26 май 2016 : 		 Сэмпл новой песни PAUL GILBERT

25 май 2016 : 		 Сэмпл новой песни PAUL GILBERT

23 май 2016 : 		 Сэмпл новой песни PAUL GILBERT

20 май 2016 : 		 Сэмпл новой песни PAUL GILBERT

19 май 2016 : 		 Сэмпл новой песни PAUL GILBERT

3 май 2016 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

21 мар 2016 : 		 PAUL GILBERT выпустит новый сольник в мае

26 ноя 2012 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

20 сен 2012 : 		 PAUL GILBERT выпустит обучающий DVD вместе с японской версией нового альбома

12 сен 2012 : 		 Детали нового альбома PAUL'а GILBERT'а

27 ноя 2007 : 		 PAUL GILBERT работает над новым инструментальным альбомом

12 июл 2007 : 		 PAUL GILBERT: Новая DVD-инструкция по игре на гитаре

5 июл 2006 : 		 PAUL GILBERT: Новый инструментальный диск в августе
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|||| 4 окт 2021

PAUL GILBERT джемует с гитаристом DRAGONFORCE



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Видео записи стрима по сбору средств на лечение Jason'a Becker'a с джема PAUL GILBERT и гитариста DRAGONFORCE Herman Li, доступно для просмотра ниже.

PAUL GILBERT Jams With DRAGONFORCE Guitarist HERMAN LI For JASON BECKER Fundraiser



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

overgrin


4 окт 2021, 22:20		Приятно посмотреть на Убойную игру
По сравнению с "вознёй" по грифу .
Как же Ли на концерте играет,если тут ........так


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