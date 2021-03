сегодня



Новое видео PAUL GILBERT



PAUL GILBERT представил видео на "Argument About Pie". Это композиция будет включена в новую работу "Werewolves of Portland", релиз которой намечен на четвёртое июня на The Players Club (Steve Lukather, Robby Krieger, Michael Landau, Tommy Emmanuel).



Трек-лист:



"Hello North Dakota!"

"My Goodness"

"Werewolves Of Portland"

"Professorship At The Leningrad Conservatory"

"Argument About Pie"

"Meaningful"

"I Wanna Cry (Even Though I Ain’t Sad)"

"A Thunderous Ovation Shook The Columns"

"Problem-Solving People"

"(You Would Not Be Able To Handle) What I Handle Everyday"







+1 -0



просмотров: 280