PAUL GILBERT исполняет BLACK SABBATH



Седьмого апреля PAUL GILBERT на Music Theories Recordings/Mascot Label Group выпустит "The Dio Album", включающий в себя переработку композиций Ронни Джеймса Дио. Фрагмент из этого релиза, "Heaven and Hell", доступен ниже.



Трек-лист:



01. Neon Knights

02. Kill The King

03. Stand Up And Shout

04. Country Girl

05. Man On The Silver Mountain

06. Holy Diver

07. Heaven And Hell

08. Long Live Rock 'N' Roll

09. Lady Evil

10. Don't Talk To Strangers

11. Starstruck

12. The Last In Line







