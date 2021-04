сегодня



Новая композиция PAUL GILBERT



"A Thunderous Ovation Shook the Columns", новая композиция PAUL GILBERT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Werewolves of Portland, выход которого запланирован на четвертое июня на The Players Club (Steve Lukather, Robby Krieger, Michael Landau, Tommy Emmanuel).



Трек-лист:



"Hello North Dakota!"

"My Goodness"

"Werewolves Of Portland"

"Professorship At The Leningrad Conservatory"

"Argument About Pie"

"Meaningful"

"I Wanna Cry (Even Though I Ain’t Sad)"

"A Thunderous Ovation Shook The Columns"

"Problem-Solving People"

"(You Would Not Be Able To Handle) What I Handle Everyday"







