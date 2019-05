сегодня



Фронтмен GODSMACK выступил с STITCHED UP HEART



22 апреля в The Armory (Миннеаполис, Миннесота) состоялось шоу STITCHED UP HEART, на котором выступил фронтмен GODSMACK Sully Erna, исполнив новый сингл "Lost". Видео с выступления доступно ниже.



















+0 -0









просмотров: 148