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Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в металле будет 50 на 50»



Alecia "Mixi" Demner в недавнем интервью обсудила то, с какими трудностями сталкиваются барышни в традиционно ориентированном на мужчин и доминирующем мужском бизнесе — рок-н-ролле:



«Я испытываю симпатию к женщинам в этой индустрии, поэтому я всегда думаю: "О Боже. В группе есть девушка. Мне нужно заценить эту группу". Я не знаю, в чем дело, [но] я просто много общаюсь и, кажется, у меня много общего с другими женщинами в индустрии. Поэтому, когда я нахожу группу с девушкой в составе, я знаю почти каждую из них, и если появляется какая-то неизвестная мне группа с девушкой в составе, я этому удивляюсь.



Но я все же считаю, что в жанре тяжелой музыки определенно наблюдается рост числа женщин, но тем не менее, есть еще куда стремиться, потому что в этом направлении все еще доминируют мужчины. И мне бы хотелось, чтобы соотношение женщин и мужчин было 50 на 50. Но очень, очень здорово видеть женщин... Это не самая легкая работа. В разъездах приходится нелегко. Как женщины, мы любим, чтобы нас баловали, и любим чистоту, а она не всегда идеальна. [Смеется] Но в полевых условиях я поддерживаю максимально возможную чистоту. Так что я понимаю, почему это немного сложнее».



Кроме того, она хотела бы видеть больше женщин в индустрии рок- и металл-музыки в США:



«Я надеюсь, что ситуация изменится, потому что, если посмотреть на поп-музыку, рэп, кантри, [там] так много женщин, а почему в металле все иначе? Я к тому, что если взять Европу, то они принимают женщин в металле, и вообще металл — это мейнстрим. Поэтому я надеюсь, что США догонят их. Но в тяжелом жанре существует очень много замечательных групп с женщинами в составе!»







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