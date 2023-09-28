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Stitched Up Heart

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28 сен 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в металле будет 50 на 50»

21 сен 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Документальный фильм METALLICA очень честный!»

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31 мар 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Использую время карантина для работы над альбомом»

14 фев 2020 : 		 Новое видео с текстом от STITCHED UP HEART

11 янв 2020 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

5 янв 2020 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

15 окт 2019 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

14 окт 2019 : 		 Новый трек STITCHED UP HEART

16 сен 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

23 июл 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

26 июн 2019 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

21 июн 2019 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

1 май 2019 : 		 Фронтмен GODSMACK выступил с STITCHED UP HEART

13 апр 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART
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Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в металле будет 50 на 50»



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Alecia "Mixi" Demner в недавнем интервью обсудила то, с какими трудностями сталкиваются барышни в традиционно ориентированном на мужчин и доминирующем мужском бизнесе — рок-н-ролле:

«Я испытываю симпатию к женщинам в этой индустрии, поэтому я всегда думаю: "О Боже. В группе есть девушка. Мне нужно заценить эту группу". Я не знаю, в чем дело, [но] я просто много общаюсь и, кажется, у меня много общего с другими женщинами в индустрии. Поэтому, когда я нахожу группу с девушкой в составе, я знаю почти каждую из них, и если появляется какая-то неизвестная мне группа с девушкой в составе, я этому удивляюсь.

Но я все же считаю, что в жанре тяжелой музыки определенно наблюдается рост числа женщин, но тем не менее, есть еще куда стремиться, потому что в этом направлении все еще доминируют мужчины. И мне бы хотелось, чтобы соотношение женщин и мужчин было 50 на 50. Но очень, очень здорово видеть женщин... Это не самая легкая работа. В разъездах приходится нелегко. Как женщины, мы любим, чтобы нас баловали, и любим чистоту, а она не всегда идеальна. [Смеется] Но в полевых условиях я поддерживаю максимально возможную чистоту. Так что я понимаю, почему это немного сложнее».

Кроме того, она хотела бы видеть больше женщин в индустрии рок- и металл-музыки в США:

«Я надеюсь, что ситуация изменится, потому что, если посмотреть на поп-музыку, рэп, кантри, [там] так много женщин, а почему в металле все иначе? Я к тому, что если взять Европу, то они принимают женщин в металле, и вообще металл — это мейнстрим. Поэтому я надеюсь, что США догонят их. Но в тяжелом жанре существует очень много замечательных групп с женщинами в составе!»




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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28 сен 2023
C
Crane76
такого никогда не будет)
Like!4
28 сен 2023
Corpsegrinder04
Обеими руками за, если эти Дамы будут придумывать что-нибудь пиздатое типа Hallowed be Thy Name типа Angel of Death ну или хотя бы типа Cowboys from Hell. А пока это всего лишь статисты, за очень очень редким исключением.
Тут не только еблом торговать и жопой трясти, по турне там ездить итд, тут надо именно Сочинять !
Кто-нибудь из местных знатоков назовёт хоть пяток известных хитов в металле, которую полностью сочинила Женщина ?
28 сен 2023
rassol
Corpsegrinder04, кроме "Close My Eyes Forever" нихуя в голову не приходит, но там формально соавтором указан Оззи. А он, как известно, за всю жизнь не выдал ни ноты, ни строчки.
28 сен 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Corpsegrinder04, нет таких хитов. Однако если развить эту мысль...

По-настоящему "известные хиты в металле" по большему счету ограничены началом 90-ых, если вообще не концом 80-ых. В эту эпоху женщины в металле - большая редкость, там можно буквально по пальцам пересчитывать - Доро, Лита, и гораздо менее раскрученные Ли Аарон и Vixen (ну еще Джоан Джетт, но вот можно ли ее песни назвать металлом - вопрос дискуссионный). В чём-то более тяжелом, нежели обычный хард-н-хэви, даже сейчас девочек не очень много, не говоря уже об эпохе становления экстрим-метал поджанров.
Соответственно, условия заведомо невыполнимы, поскольку в эпоху становления всех больших хитов женщины в металле были в кол-ве одного-двух процентов от всех музыкантов.

А вот если взять не металл, а просто рок, то там еще в 70-ых одна пара Стиви Никс и Кристин МакВи условие по наличию хотя бы пяти написанных в одно лицо мировых хитов перевыполнят сходу. И это вообще не касаясь ни сестер Вилсон, ни Грейс Слик, ни Джони Митчелл, ни Крисси Хайнд, ни Сьюзи Сью, да бля тут можно до утра перечислять)
Но в металле, да, такого нет, тут не поспоришь.

В заключение замечу, что лично на мой взгляд та же Сьюзи Сью, да и, например, Кейт Буш гораздо большие "металлисты", нежели Доро, Литы и прочие Виксен, которых правильно тут называли утяжеленной версией ВИА "Комбинация")
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28 сен 2023
O
Old Nothing
Ну и как, полиэтилен-то, вкусный? У нас обычно фанеру жрали.
28 сен 2023
R
R0ck_N_R0lla
надо чтобы лэйблы установили квоты- в группе минимум одна женщина, один негр, один гей. вот тогда то заживем
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28 сен 2023
С
СтаканМарьиванны
R0ck_N_R0lla, только хотел это написать, ты опередил))

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