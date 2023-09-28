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Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в металле будет 50 на 50»
Alecia "Mixi" Demner в недавнем интервью обсудила то, с какими трудностями сталкиваются барышни в традиционно ориентированном на мужчин и доминирующем мужском бизнесе — рок-н-ролле:
«Я испытываю симпатию к женщинам в этой индустрии, поэтому я всегда думаю: "О Боже. В группе есть девушка. Мне нужно заценить эту группу". Я не знаю, в чем дело, [но] я просто много общаюсь и, кажется, у меня много общего с другими женщинами в индустрии. Поэтому, когда я нахожу группу с девушкой в составе, я знаю почти каждую из них, и если появляется какая-то неизвестная мне группа с девушкой в составе, я этому удивляюсь.
Но я все же считаю, что в жанре тяжелой музыки определенно наблюдается рост числа женщин, но тем не менее, есть еще куда стремиться, потому что в этом направлении все еще доминируют мужчины. И мне бы хотелось, чтобы соотношение женщин и мужчин было 50 на 50. Но очень, очень здорово видеть женщин... Это не самая легкая работа. В разъездах приходится нелегко. Как женщины, мы любим, чтобы нас баловали, и любим чистоту, а она не всегда идеальна. [Смеется] Но в полевых условиях я поддерживаю максимально возможную чистоту. Так что я понимаю, почему это немного сложнее».
Кроме того, она хотела бы видеть больше женщин в индустрии рок- и металл-музыки в США:
«Я надеюсь, что ситуация изменится, потому что, если посмотреть на поп-музыку, рэп, кантри, [там] так много женщин, а почему в металле все иначе? Я к тому, что если взять Европу, то они принимают женщин в металле, и вообще металл — это мейнстрим. Поэтому я надеюсь, что США догонят их. Но в тяжелом жанре существует очень много замечательных групп с женщинами в составе!»
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Тут не только еблом торговать и жопой трясти, по турне там ездить итд, тут надо именно Сочинять !
Кто-нибудь из местных знатоков назовёт хоть пяток известных хитов в металле, которую полностью сочинила Женщина ?
По-настоящему "известные хиты в металле" по большему счету ограничены началом 90-ых, если вообще не концом 80-ых. В эту эпоху женщины в металле - большая редкость, там можно буквально по пальцам пересчитывать - Доро, Лита, и гораздо менее раскрученные Ли Аарон и Vixen (ну еще Джоан Джетт, но вот можно ли ее песни назвать металлом - вопрос дискуссионный). В чём-то более тяжелом, нежели обычный хард-н-хэви, даже сейчас девочек не очень много, не говоря уже об эпохе становления экстрим-метал поджанров.
Соответственно, условия заведомо невыполнимы, поскольку в эпоху становления всех больших хитов женщины в металле были в кол-ве одного-двух процентов от всех музыкантов.
А вот если взять не металл, а просто рок, то там еще в 70-ых одна пара Стиви Никс и Кристин МакВи условие по наличию хотя бы пяти написанных в одно лицо мировых хитов перевыполнят сходу. И это вообще не касаясь ни сестер Вилсон, ни Грейс Слик, ни Джони Митчелл, ни Крисси Хайнд, ни Сьюзи Сью, да бля тут можно до утра перечислять)
Но в металле, да, такого нет, тут не поспоришь.
В заключение замечу, что лично на мой взгляд та же Сьюзи Сью, да и, например, Кейт Буш гораздо большие "металлисты", нежели Доро, Литы и прочие Виксен, которых правильно тут называли утяжеленной версией ВИА "Комбинация")