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*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*Новое видео DRAGONFORCE 30
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 24
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Stitched Up Heart

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21 сен 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Документальный фильм METALLICA очень честный!»

8 сен 2023 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

22 авг 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART о критике в социальных сетях

12 авг 2023 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

7 июл 2023 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

18 май 2023 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

24 янв 2021 : 		 STITCHED UP HEART выпустят расширенную версию последнего альбома

30 окт 2020 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

20 окт 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Сдвиги есть, но работы еще много»

16 июл 2020 : 		 STITCHED UP HEART нервничают из-за концерта

12 май 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Некоторые группы по-прежнему против туров с командами, в которых есть женщины»

4 май 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Если мне скажут выбирать между концертами и спасением жизни, я выберу второе»

1 апр 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Мы хотели попробовать что-то новое»

31 мар 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Использую время карантина для работы над альбомом»

14 фев 2020 : 		 Новое видео с текстом от STITCHED UP HEART

11 янв 2020 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

5 янв 2020 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

15 окт 2019 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

14 окт 2019 : 		 Новый трек STITCHED UP HEART

16 сен 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

23 июл 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

26 июн 2019 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

21 июн 2019 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

1 май 2019 : 		 Фронтмен GODSMACK выступил с STITCHED UP HEART

13 апр 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

16 ноя 2016 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART
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|||| 21 сен 2023

Вокалистка STITCHED UP HEART: «Документальный фильм METALLICA очень честный!»



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В недавней беседе с Alecia "Mixi" Demner был задан вопрос, смотрела ли она документальный фильм METALLICA "Some Kind Of Monster":

«Да, мы все смотрели. И это реальность. Мне это нравится. Я считаю, что в данный момент подлинность проявляется заметнее всего. И я стараюсь быть как можно более аутентичной, независимо от того, должна ли я говорить об этом или нет, может быть, я стесняюсь говорить о своих голосовых связках и тому подобных вещах. Я просто чувствую, что чем более аутентичным и настоящим ты являешься... Люди так привыкли к фильтрам и маскам, а я так не хочу быть такой. Я только хочу быть настоящей. И я уверена, что это будет заметно. И я совершенно точно убедилась в этом на примере этого документального фильма».




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