21 сен 2023



Вокалистка STITCHED UP HEART: «Документальный фильм METALLICA очень честный!»



В недавней беседе с Alecia "Mixi" Demner был задан вопрос, смотрела ли она документальный фильм METALLICA "Some Kind Of Monster":



«Да, мы все смотрели. И это реальность. Мне это нравится. Я считаю, что в данный момент подлинность проявляется заметнее всего. И я стараюсь быть как можно более аутентичной, независимо от того, должна ли я говорить об этом или нет, может быть, я стесняюсь говорить о своих голосовых связках и тому подобных вещах. Я просто чувствую, что чем более аутентичным и настоящим ты являешься... Люди так привыкли к фильтрам и маскам, а я так не хочу быть такой. Я только хочу быть настоящей. И я уверена, что это будет заметно. И я совершенно точно убедилась в этом на примере этого документального фильма».







+0 -0



просмотров: 247