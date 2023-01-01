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21 сен 2023
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Документальный фильм METALLICA очень честный!»
В недавней беседе с Alecia "Mixi" Demner был задан вопрос, смотрела ли она документальный фильм METALLICA "Some Kind Of Monster":
«Да, мы все смотрели. И это реальность. Мне это нравится. Я считаю, что в данный момент подлинность проявляется заметнее всего. И я стараюсь быть как можно более аутентичной, независимо от того, должна ли я говорить об этом или нет, может быть, я стесняюсь говорить о своих голосовых связках и тому подобных вещах. Я просто чувствую, что чем более аутентичным и настоящим ты являешься... Люди так привыкли к фильтрам и маскам, а я так не хочу быть такой. Я только хочу быть настоящей. И я уверена, что это будет заметно. И я совершенно точно убедилась в этом на примере этого документального фильма».
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