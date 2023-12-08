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*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 40
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 22
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 18
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Stitched Up Heart

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8 дек 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за вами!»

28 сен 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в металле будет 50 на 50»

21 сен 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Документальный фильм METALLICA очень честный!»

8 сен 2023 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

22 авг 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART о критике в социальных сетях

12 авг 2023 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

7 июл 2023 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

18 май 2023 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

24 янв 2021 : 		 STITCHED UP HEART выпустят расширенную версию последнего альбома

30 окт 2020 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

20 окт 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Сдвиги есть, но работы еще много»

16 июл 2020 : 		 STITCHED UP HEART нервничают из-за концерта

12 май 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Некоторые группы по-прежнему против туров с командами, в которых есть женщины»

4 май 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Если мне скажут выбирать между концертами и спасением жизни, я выберу второе»

1 апр 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Мы хотели попробовать что-то новое»

31 мар 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Использую время карантина для работы над альбомом»

14 фев 2020 : 		 Новое видео с текстом от STITCHED UP HEART

11 янв 2020 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

5 янв 2020 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

15 окт 2019 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

14 окт 2019 : 		 Новый трек STITCHED UP HEART

16 сен 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

23 июл 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

26 июн 2019 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

21 июн 2019 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

1 май 2019 : 		 Фронтмен GODSMACK выступил с STITCHED UP HEART
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Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за вами!»



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В недавнем интервью с Knotfest вокалистка STITCHED UP HEART Alecia "Mixi" Demner ответила на вопрос о том, находит ли она хард-рок и хэви-металл «женоненавистническими», но «скорее с позиции конструктивного подхода, например, что можно сделать лучше, над чем, возможно, стоило бы немного поработать»:

«Давайте попробуем. Мне приходится следить за тем, что я говорю, потому что это всегда попадает на разные сайты, и тогда мне приходится постоянно защищаться, потому что я не хочу спокойно наблюдать за людьми и позволять им троллить... Всё в порядке. Я не против поиграть в ответ. Это даже забавно. Но вот так вот всё пока.

Очевидно, что количество — если вы просто посмотрите на составы фестивалей, то большинство из них будут мужскими, около 90 процентов групп — мужские. Если вы обратите внимание на радио, то там всего две или три песни с участием женщин. И это связано не только со станциями или фестивалями. Такое ощущение, что слушатели — преимущественно мужчины. И, к сожалению, я думаю, что это связано с агрессивной природой музыки. Поэтому я чувствую, что на мне лежит ответственность за привлечение большего количества женщин в этот мир и за то, чтобы показать женщинам и девочкам, что девушки тоже могут этим заниматься. Потому что, когда я росла, было не так много женских рок-групп. Были NO DOUBT, Аврил Лавин — в то время, в которое я росла, такого было мало. Поэтому я хотела бы, чтобы соотношение было 50 на 50. И это может занять много времени. Но я уже вижу много девушек в зале на концертах [мы недавно выступали с ESCAPE THE FATE]... А когда мы ездили в тур с другими женскими группами IN THIS MOMENT, HALESTORM и NEW YEARS DAY, то в зале было почти 50 на 50. Так что, возможно, мы что-то всё-таки сделали. Может быть, мы несём факел ради следующего поколения. Кто знает, что ждёт нас в будущем? Но берегитесь, парни, потому что мы идём за вами!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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8 дек 2023
M
Mike Barlow
Если подавляющее большинство женщин не любит тяжеляк, мужики составляют подавляющее большинство музыкантов и аудитории, то может быть не надо директивными мерами навязывать баб-артисток?

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