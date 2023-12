сегодня



Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за вами!»



В недавнем интервью с Knotfest вокалистка STITCHED UP HEART Alecia "Mixi" Demner ответила на вопрос о том, находит ли она хард-рок и хэви-металл «женоненавистническими», но «скорее с позиции конструктивного подхода, например, что можно сделать лучше, над чем, возможно, стоило бы немного поработать»:



«Давайте попробуем. Мне приходится следить за тем, что я говорю, потому что это всегда попадает на разные сайты, и тогда мне приходится постоянно защищаться, потому что я не хочу спокойно наблюдать за людьми и позволять им троллить... Всё в порядке. Я не против поиграть в ответ. Это даже забавно. Но вот так вот всё пока.



Очевидно, что количество — если вы просто посмотрите на составы фестивалей, то большинство из них будут мужскими, около 90 процентов групп — мужские. Если вы обратите внимание на радио, то там всего две или три песни с участием женщин. И это связано не только со станциями или фестивалями. Такое ощущение, что слушатели — преимущественно мужчины. И, к сожалению, я думаю, что это связано с агрессивной природой музыки. Поэтому я чувствую, что на мне лежит ответственность за привлечение большего количества женщин в этот мир и за то, чтобы показать женщинам и девочкам, что девушки тоже могут этим заниматься. Потому что, когда я росла, было не так много женских рок-групп. Были NO DOUBT, Аврил Лавин — в то время, в которое я росла, такого было мало. Поэтому я хотела бы, чтобы соотношение было 50 на 50. И это может занять много времени. Но я уже вижу много девушек в зале на концертах [мы недавно выступали с ESCAPE THE FATE]... А когда мы ездили в тур с другими женскими группами IN THIS MOMENT, HALESTORM и NEW YEARS DAY, то в зале было почти 50 на 50. Так что, возможно, мы что-то всё-таки сделали. Может быть, мы несём факел ради следующего поколения. Кто знает, что ждёт нас в будущем? Но берегитесь, парни, потому что мы идём за вами!»







