Новая песня STITCHED UP HEART



"Possess Me", новая песня группы STITCHED UP HEART, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома To The Wolves, выход которого запланирован на первое сентября на Century Media:



01. To The Wolves

02. Thunder

03. The Hunting

04. Possess Me

05. Immortal

06. Taste For Blood

07. Conquer And Divide

08. Dead Inside

09. The Architect

10. Part Of Me

11. The End







