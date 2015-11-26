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Stitched Up Heart

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16 июл 2020 : 		 STITCHED UP HEART нервничают из-за концерта

12 май 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Некоторые группы по-прежнему против туров с командами, в которых есть женщины»

4 май 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Если мне скажут выбирать между концертами и спасением жизни, я выберу второе»

1 апр 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Мы хотели попробовать что-то новое»

31 мар 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Использую время карантина для работы над альбомом»

14 фев 2020 : 		 Новое видео с текстом от STITCHED UP HEART

11 янв 2020 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

5 янв 2020 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

15 окт 2019 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

14 окт 2019 : 		 Новый трек STITCHED UP HEART

16 сен 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

23 июл 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

26 июн 2019 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

21 июн 2019 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

1 май 2019 : 		 Фронтмен GODSMACK выступил с STITCHED UP HEART

13 апр 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

16 ноя 2016 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

16 ноя 2016 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

1 июл 2016 : 		 Акустика от STITCHED UP HEART

17 июн 2016 : 		 Дебютный альбом STITCHED UP HEART доступен для прослушивания

9 июн 2016 : 		 STITCHED UP HEART исполнили хит AMY WINEHOUSE

26 май 2016 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

1 окт 2015 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART
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|||| сегодня

Вокалистка STITCHED UP HEART: «Сдвиги есть, но работы еще много»



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Вокалистка STITCHED UP HEART Alecia "Mixi" Demner в интервью Audio Ink Radio рассказала о своём опыте в роли вокалистки металл-группы:

«Сложно сказать о том положении, которое я занимаю, потому что я ведь не знаю, каково быть парнем, но я считаю, что в рок-сообществе нужно проделать ещё много работы для того, чтобы женщин принимали как должное. Рост есть, но всё же ещё очень много работы, которую нужно проделать.

Определённо есть куда больше осуждения, если ты женщина. Если это парни, они выходят и играют. Не так много критики, тебе не нужно многое доказывать, когда ты мужчина.

Женский вокал имеет иное звучание, нежели мужской, так что по сравнению с рок-музыкой он иногда может звучать более попсово и иногда отпугивает слушателя, но также есть люди, которым нравится женский вокал по сравнению с мужским, потому что мужской всегда будет звучать сильнее и жёстче. Но я ощущаю, что женщины привлекают немного больше внимания. Но это внимание также оборачивается и большим количеством осуждения и критики».

Mixi также заметила, что она и её товарищи по группе использовали время коронапаузы для создания новой музыки:

«Merritt [Goodwin, гитара] написал семь инструментальных треков. Я ещё не записала на них весь вокал, потому что мы были так заняты всеми этими твитч-трансляциями. Уверена, что получится много текстов на... Я пою о том, что происходит прямо сейчас, и полагаю, что достаточная часть новой музыки будет включать в себя элементы того, через что мы все проходим. Так что думаю, что чего-то похожего будет предостаточно. И потом есть ещё кое-что в работе с другими продюсерами, с которыми мы сотрудничаем, да и с другими артистами. Мне нравится весь аспект сотрудничества. Мне очень нравится работать с другими певцами, особенно над материалом. Я считаю, что это добавляет динамики, особенно дуэт мужского и женского вокала. Лично мне очень нравится контраст. Так что мы работаем над кое-какими дуэтами, а также просто пишем новый материал и слегка начинаем готовиться для новой записи».

STITCHED UP HEART





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