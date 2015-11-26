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Вокалистка STITCHED UP HEART : «Сдвиги есть, но работы еще много»



Вокалистка STITCHED UP HEART Alecia "Mixi" Demner в интервью Audio Ink Radio рассказала о своём опыте в роли вокалистки металл-группы:



«Сложно сказать о том положении, которое я занимаю, потому что я ведь не знаю, каково быть парнем, но я считаю, что в рок-сообществе нужно проделать ещё много работы для того, чтобы женщин принимали как должное. Рост есть, но всё же ещё очень много работы, которую нужно проделать.



Определённо есть куда больше осуждения, если ты женщина. Если это парни, они выходят и играют. Не так много критики, тебе не нужно многое доказывать, когда ты мужчина.



Женский вокал имеет иное звучание, нежели мужской, так что по сравнению с рок-музыкой он иногда может звучать более попсово и иногда отпугивает слушателя, но также есть люди, которым нравится женский вокал по сравнению с мужским, потому что мужской всегда будет звучать сильнее и жёстче. Но я ощущаю, что женщины привлекают немного больше внимания. Но это внимание также оборачивается и большим количеством осуждения и критики».



Mixi также заметила, что она и её товарищи по группе использовали время коронапаузы для создания новой музыки:



«Merritt [Goodwin, гитара] написал семь инструментальных треков. Я ещё не записала на них весь вокал, потому что мы были так заняты всеми этими твитч-трансляциями. Уверена, что получится много текстов на... Я пою о том, что происходит прямо сейчас, и полагаю, что достаточная часть новой музыки будет включать в себя элементы того, через что мы все проходим. Так что думаю, что чего-то похожего будет предостаточно. И потом есть ещё кое-что в работе с другими продюсерами, с которыми мы сотрудничаем, да и с другими артистами. Мне нравится весь аспект сотрудничества. Мне очень нравится работать с другими певцами, особенно над материалом. Я считаю, что это добавляет динамики, особенно дуэт мужского и женского вокала. Лично мне очень нравится контраст. Так что мы работаем над кое-какими дуэтами, а также просто пишем новый материал и слегка начинаем готовиться для новой записи».













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