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Stitched Up Heart

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22 авг 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART о критике в социальных сетях

12 авг 2023 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

7 июл 2023 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

18 май 2023 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

24 янв 2021 : 		 STITCHED UP HEART выпустят расширенную версию последнего альбома

30 окт 2020 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

20 окт 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Сдвиги есть, но работы еще много»

16 июл 2020 : 		 STITCHED UP HEART нервничают из-за концерта

12 май 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Некоторые группы по-прежнему против туров с командами, в которых есть женщины»

4 май 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Если мне скажут выбирать между концертами и спасением жизни, я выберу второе»

1 апр 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Мы хотели попробовать что-то новое»

31 мар 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Использую время карантина для работы над альбомом»

14 фев 2020 : 		 Новое видео с текстом от STITCHED UP HEART

11 янв 2020 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

5 янв 2020 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

15 окт 2019 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

14 окт 2019 : 		 Новый трек STITCHED UP HEART

16 сен 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

23 июл 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

26 июн 2019 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

21 июн 2019 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

1 май 2019 : 		 Фронтмен GODSMACK выступил с STITCHED UP HEART

13 апр 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

16 ноя 2016 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

16 ноя 2016 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

1 июл 2016 : 		 Акустика от STITCHED UP HEART
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Вокалистка STITCHED UP HEART о критике в социальных сетях



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Alecia "Mixi" Demner в одном из интервью ответила на вопрос о том, как относится к критике в мире социальных сетей:

«Я стараюсь проводить медитации и делать паузы, потому что это тяжёлая индустрия. Это жестокая индустрия. В ней очень много осуждения, а ты изливаешь свою душу, чтобы люди написали в Интернете, что им это не нравится. Люди не просто кричат тебе в лицо, но они могут сказать это в Интернете, чтобы все увидели, и они не понимают, что ты тоже можешь это прочитать. И что мы тоже люди, верно? Артисты — тоже люди. Так что это очень тяжело, и сейчас я хожу к психотерапевту и принимаю антидепрессанты. Если хотите быть по-настоящему честным, а я очень открытый человек, когда речь идёт о подобных вещах. Так что это очень помогло, и медитация, и стремление жить в атмосфере благодарности. А когда вы испытываете благодарность, вы не можете испытывать страх одновременно с благодарностью, поэтому вы должны стараться сосредоточиться на позитивном. И это сложнее, чем концентрироваться на негативе».

Кроме того, Mixi рассказала о том, как давление, связанное с необходимостью соответствовать коммерческим ожиданиям, может подавлять творческие порывы:

«Очень многое меняется, когда творчество становится бизнесом, а не просто хобби. Вы занимаетесь живописью для себя или музыкой для себя и просто получаете от этого удовольствие, пытаясь создать настоящее художественное произведение. А потом, когда это превращается в нечто вроде "ну ладно, хорошо", теперь, когда у нас случайно вышли все эти удачные радиосинглы, и когда мы только подписали контракт с Century Media, несколько попало в гиперротацию на [SiriusXM's] Octane, а этого никто не ожидал... Так что на вторую пластинку было сильное давление, мы должны были сделать её так же хорошо, как первую. И я думаю, что мы несколько потеряли себя в этой ситуации, потому что... Я стараюсь принимать управление настолько, насколько это возможно, но я считаю, что я немного потеряла себя в том, что мы создавали с самого начала, и в том, каким было наше видение. И поэтому я считаю, что эта запись [предстоящий альбом STITCHED UP HEART "To The Wolves"] определённо... Я думаю, что мы перестали заботиться о том, что думают другие, и попытались по-настоящему проникнуть в суть того, что мы хотели создать. Какое звучание? Мы хотели больше риффов, мы хотели больше скрима. Я немного нервничала, когда начинала скримить, потому что перед второй записью мне сделали операцию на голосовых связках, и это было очень сложное для меня время. И поэтому на той пластинке я боялась скримить. А сейчас я... Если мой голос пропадёт, значит, так тому и быть, и тогда мне придётся идти развозить пиццу или искать ещё какое-то занятие».




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22 авг 2023
Corpsegrinder04
Лошадь просто ещё не прошла чистку ДаркСайдом.
Вот где справедливая и конструктивная критика от настоящих экспертов, а не шелухи из соцсетей.
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22 авг 2023
x
xRReth
Тут, к сожалению, дженерик тяжёлая попса и страдания людей с тонкой душевной организацией. Её нытье на каком-то из стримов полностью отбило желание знакомиться с группой тщательнее. Да и тут - подписали контракт с СМ так удачно и сразу ебать давление, бида. Выполни обязательства, на которые подписалась и съеби развозить пиццу тогда, никто под руку не толкал с этим контрактом.

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