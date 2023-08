сегодня



Вокалистка STITCHED UP HEART о критике в социальных сетях



Alecia "Mixi" Demner в одном из интервью ответила на вопрос о том, как относится к критике в мире социальных сетей:



«Я стараюсь проводить медитации и делать паузы, потому что это тяжёлая индустрия. Это жестокая индустрия. В ней очень много осуждения, а ты изливаешь свою душу, чтобы люди написали в Интернете, что им это не нравится. Люди не просто кричат тебе в лицо, но они могут сказать это в Интернете, чтобы все увидели, и они не понимают, что ты тоже можешь это прочитать. И что мы тоже люди, верно? Артисты — тоже люди. Так что это очень тяжело, и сейчас я хожу к психотерапевту и принимаю антидепрессанты. Если хотите быть по-настоящему честным, а я очень открытый человек, когда речь идёт о подобных вещах. Так что это очень помогло, и медитация, и стремление жить в атмосфере благодарности. А когда вы испытываете благодарность, вы не можете испытывать страх одновременно с благодарностью, поэтому вы должны стараться сосредоточиться на позитивном. И это сложнее, чем концентрироваться на негативе».



Кроме того, Mixi рассказала о том, как давление, связанное с необходимостью соответствовать коммерческим ожиданиям, может подавлять творческие порывы:



«Очень многое меняется, когда творчество становится бизнесом, а не просто хобби. Вы занимаетесь живописью для себя или музыкой для себя и просто получаете от этого удовольствие, пытаясь создать настоящее художественное произведение. А потом, когда это превращается в нечто вроде "ну ладно, хорошо", теперь, когда у нас случайно вышли все эти удачные радиосинглы, и когда мы только подписали контракт с Century Media, несколько попало в гиперротацию на [SiriusXM's] Octane, а этого никто не ожидал... Так что на вторую пластинку было сильное давление, мы должны были сделать её так же хорошо, как первую. И я думаю, что мы несколько потеряли себя в этой ситуации, потому что... Я стараюсь принимать управление настолько, насколько это возможно, но я считаю, что я немного потеряла себя в том, что мы создавали с самого начала, и в том, каким было наше видение. И поэтому я считаю, что эта запись [предстоящий альбом STITCHED UP HEART "To The Wolves"] определённо... Я думаю, что мы перестали заботиться о том, что думают другие, и попытались по-настоящему проникнуть в суть того, что мы хотели создать. Какое звучание? Мы хотели больше риффов, мы хотели больше скрима. Я немного нервничала, когда начинала скримить, потому что перед второй записью мне сделали операцию на голосовых связках, и это было очень сложное для меня время. И поэтому на той пластинке я боялась скримить. А сейчас я... Если мой голос пропадёт, значит, так тому и быть, и тогда мне придётся идти развозить пиццу или искать ещё какое-то занятие».







