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Stitched Up Heart

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16 июл 2020 : 		 STITCHED UP HEART нервничают из-за концерта

12 май 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Некоторые группы по-прежнему против туров с командами, в которых есть женщины»

4 май 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Если мне скажут выбирать между концертами и спасением жизни, я выберу второе»

1 апр 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Мы хотели попробовать что-то новое»

31 мар 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Использую время карантина для работы над альбомом»

14 фев 2020 : 		 Новое видео с текстом от STITCHED UP HEART

11 янв 2020 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

5 янв 2020 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

15 окт 2019 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

14 окт 2019 : 		 Новый трек STITCHED UP HEART

16 сен 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

23 июл 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

26 июн 2019 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

21 июн 2019 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

1 май 2019 : 		 Фронтмен GODSMACK выступил с STITCHED UP HEART

13 апр 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

16 ноя 2016 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

16 ноя 2016 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

1 июл 2016 : 		 Акустика от STITCHED UP HEART

17 июн 2016 : 		 Дебютный альбом STITCHED UP HEART доступен для прослушивания

9 июн 2016 : 		 STITCHED UP HEART исполнили хит AMY WINEHOUSE

26 май 2016 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

1 окт 2015 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART
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|||| сегодня

STITCHED UP HEART нервничают из-за концерта



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Вокалистка STITCHED UP HEART Alecia "Mixi" Demner поговорила о предстоящем для команды выступлении в Южной Дакоте в рамках Sturgis Motorcycle Rally, которое намечено на тринадцатое августа. На вопрос о том, как, социально дистанцировавшись, играть рок-концерт, она ответила:

«Я понятия не имею. Очевидно, это единственный фестиваль в этом году, и я думаю, что мы немного нервничаем. У нас есть у некоторых проблемы со здоровьем, и мы не хотим подвергать всех опасности, даже в нашей группе. Так что это немного пугает. Мы узнаем, что и как, и рассмотрим лучшие варианты.

Я понятия не имею, что будет с этим концертом, до него ещё месяц. Так что мы, скорее всего, будем просто играть с ушными мониторами. Может случиться чудо и появиться магическое лекарство, что будет отлично. И я не собираюсь призывать людей плевать на безопасность и стать частью проблемы, мы тоже хотим найти решение. Так что это всё из серии: "Я не знаю, что делать!" (Смеётся). Я очень хочу сыграть, но... всё это очень запутывает. Мы живём настоящим. По состоянию на текущий момент мы играем. Посмотрим, что будет».

STITCHED UP HEART





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