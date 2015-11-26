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STITCHED UP HEART нервничают из-за концерта



Вокалистка STITCHED UP HEART Alecia "Mixi" Demner поговорила о предстоящем для команды выступлении в Южной Дакоте в рамках Sturgis Motorcycle Rally, которое намечено на тринадцатое августа. На вопрос о том, как, социально дистанцировавшись, играть рок-концерт, она ответила:



«Я понятия не имею. Очевидно, это единственный фестиваль в этом году, и я думаю, что мы немного нервничаем. У нас есть у некоторых проблемы со здоровьем, и мы не хотим подвергать всех опасности, даже в нашей группе. Так что это немного пугает. Мы узнаем, что и как, и рассмотрим лучшие варианты.



Я понятия не имею, что будет с этим концертом, до него ещё месяц. Так что мы, скорее всего, будем просто играть с ушными мониторами. Может случиться чудо и появиться магическое лекарство, что будет отлично. И я не собираюсь призывать людей плевать на безопасность и стать частью проблемы, мы тоже хотим найти решение. Так что это всё из серии: "Я не знаю, что делать!" (Смеётся). Я очень хочу сыграть, но... всё это очень запутывает. Мы живём настоящим. По состоянию на текущий момент мы играем. Посмотрим, что будет».













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