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У STITCHED UP HEART есть 20 песен



Alecia "Mixi" Demner в недавнем интервью рассказала, как идет процесс работы над новым альбомом:



«Думаю, чем больше мы создаем музыки, тем счастливее мы становимся. Отчасти это вина [гитариста Merritt Goodwin] и моя собственная. Потому что я ощущаю себя такой брутальной - я чувствую себя очень брутальной, когда ору. Но сейчас мы уже написали около 20 песен для следующего альбома. Мы просто работаем в этом направлении. И я просто хочу писать брейк за брейком».



Merritt Goodwin: «Я вырос, слушая мелодичный дэт-металл из Швеции, Финляндии и так далее. Поэтому в Америке, когда люди говорят: «О да, это металл», но это просто AC/DC или что-то в этом роде, я отвечаю: «Нет, нет, чувак». Нам приходится очень, очень сильно снижать тембр и делать все эти крутые примочки и прочее.



Но да, на следующем альбоме мы попытаемся сделать следующий шаг и стать немного тяжелее. Мы просто продолжим пытаться немного расширить границы».







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