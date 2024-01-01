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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 52
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 40
*GOJIRA разогрела квиров 37
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 23
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Stitched Up Heart

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31 июл 2024 : 		 У STITCHED UP HEART есть 20 песен

8 дек 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за вами!»

28 сен 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в металле будет 50 на 50»

21 сен 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Документальный фильм METALLICA очень честный!»

8 сен 2023 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

22 авг 2023 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART о критике в социальных сетях

12 авг 2023 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

7 июл 2023 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

18 май 2023 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

24 янв 2021 : 		 STITCHED UP HEART выпустят расширенную версию последнего альбома

30 окт 2020 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

20 окт 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Сдвиги есть, но работы еще много»

16 июл 2020 : 		 STITCHED UP HEART нервничают из-за концерта

12 май 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Некоторые группы по-прежнему против туров с командами, в которых есть женщины»

4 май 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Если мне скажут выбирать между концертами и спасением жизни, я выберу второе»

1 апр 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Мы хотели попробовать что-то новое»

31 мар 2020 : 		 Вокалистка STITCHED UP HEART: «Использую время карантина для работы над альбомом»

14 фев 2020 : 		 Новое видео с текстом от STITCHED UP HEART

11 янв 2020 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

5 янв 2020 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

15 окт 2019 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART

14 окт 2019 : 		 Новый трек STITCHED UP HEART

16 сен 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

23 июл 2019 : 		 Новая песня STITCHED UP HEART

26 июн 2019 : 		 Новое видео STITCHED UP HEART

21 июн 2019 : 		 Видео с текстом от STITCHED UP HEART
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У STITCHED UP HEART есть 20 песен



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Alecia "Mixi" Demner в недавнем интервью рассказала, как идет процесс работы над новым альбомом:

«Думаю, чем больше мы создаем музыки, тем счастливее мы становимся. Отчасти это вина [гитариста Merritt Goodwin] и моя собственная. Потому что я ощущаю себя такой брутальной - я чувствую себя очень брутальной, когда ору. Но сейчас мы уже написали около 20 песен для следующего альбома. Мы просто работаем в этом направлении. И я просто хочу писать брейк за брейком».

Merritt Goodwin: «Я вырос, слушая мелодичный дэт-металл из Швеции, Финляндии и так далее. Поэтому в Америке, когда люди говорят: «О да, это металл», но это просто AC/DC или что-то в этом роде, я отвечаю: «Нет, нет, чувак». Нам приходится очень, очень сильно снижать тембр и делать все эти крутые примочки и прочее.

Но да, на следующем альбоме мы попытаемся сделать следующий шаг и стать немного тяжелее. Мы просто продолжим пытаться немного расширить границы».




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