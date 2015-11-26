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IMONOLITH завершили запись



Группа IMONOLITH, в состав которой входят Jon Howard (THREAT SIGNAL, ARKAEA), Ryan Van Poederooyen (DEVIN TOWNSEND PROJECT), Brian Waddell (DEVIN TOWNSEND PROJECT), Byron Stroud (STRAPPING YOUNG LAD, FEAR FACTORY) и Kai Huppunen (METHODS OF MAYHEM, NOISE THERAPY), опубликовала следующее сообщение:



«Дебютная пластинка Imonolith официально записана. На этой неделе мы закончили последнюю часть наложений. Kai заканчивал свои партии в своей домашней студии. Jason Van Poederooyen уже начал процесс микширования и заявил, что всё звучит КРУТО! Он очень воодушевлён тем, что мы записали. Он сфокусирован на получении крутого, чёткого и эффектного микса. Опять же, никаких семплов, автонастройки или плагинов для этой записи. Мы работаем естественно с каждым инструментом, и вряд ли можно найти парня лучше, который сделает это! Давай, JVP! В ближайшее время появится больше подробностей о записе, дате выпуска альбома и т. д.».















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