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Карантинные сессии от IMONOLITH



Группа IMONOLITH, в состав которой входят Jon Howard (THREAT SIGNAL, ARKAEA), Ryan Van Poederooyen (DEVIN TOWNSEND PROJECT), Brian Waddell (DEVIN TOWNSEND PROJECT), Byron Stroud (STRAPPING YOUNG LAD, FEAR FACTORY) и Kai Huppunen (METHODS OF MAYHEM, NOISE THERAPY), также проводит карантинные сессии для поклонников — каждый понедельник группа выкладывает один трек из дебютного альбома, а по вторникам обсуждает его с поклонниками. Видео на “We Never Forget” доступно ниже.







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