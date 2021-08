сегодня



Кавер-версия BJÖRK от IMONOLITH



Группа IMONOLITH, в состав которой входят Jon Howard (THREAT SIGNAL, ARKAEA), Ryan Van Poederooyen (DEVIN TOWNSEND PROJECT), Brian Waddell (DEVIN TOWNSEND PROJECT), Byron Stroud (STRAPPING YOUNG LAD, FEAR FACTORY) и Kai Huppunen (METHODS OF MAYHEM, NOISE THERAPY), опубликовала официальное видео с текстом на песню BJÖRK "Army Of Me".







+0 -0



просмотров: 16